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Aos 50 anos, ator André Gonçalves explica por que ‘sumiu’ da TV

Ator decidiu se afastar dos holofotes e viver de outra forma

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:50

André Gonçalves em Vamp (1991)
André Gonçalves em Vamp (1991) Crédito: Nelson Di Rago | Globo

Conhecido por vários papéis marcantes na TV brasileira, André Gonçalves, de 50 anos, não é mais visto em novelas desde Jesus, produção da Record de 2018. Seu último trabalho na Globo foi em “Malhação: Seu Lugar no Mundo”, de 2015, em mais de uma década.

Em entrevista no Plural Podcast, apresentado por Juninho Batista, o ator abriu o jogo sobre o afastamento das telinhas, que segundo ele, aconteceu de maneira natural. “Vai fazer dez anos que não faço novela. Nesse período, atuei na série Impuros por quatro anos e adorei a experiência. O processo era muito parecido com o do cinema, até porque os diretores, Tomás Portela e René Sampaio, fazem cinema no Brasil", lembrou o artista.

André Gonçalves

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"Pelo fato de estar há uma década sem fazer televisão, acho que desacostumei e acabei perdendo o olhar artístico para isso. Hoje, meu foco é totalmente voltado para o teatro. Também estou dirigindo um curta-metragem, que é um projeto menor e de baixo orçamento", revelou ainda André.

"Como já produzo há muitos anos, meu objetivo para o futuro é focar apenas na produção e na direção, colocando a turma para trabalhar enquanto observo o resultado de longe", explicou o ex-global, que esteve em A Fazenda 15, em 2023.

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