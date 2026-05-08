DIA DAS MÃES

Criada por dois pais, atriz de ‘Avenida Brasil’ chora ao ler carta para a mãe que morreu há 20 anos: ‘Continua olhando por mim’

Karol Lannes deu vida a Agatha, filha de Carminha, na trama reexibida no Vale a Pena Ver de Novo

Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 17:44

Karol Lannes se emocionou ao ler carta para a mãe Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Karol Lannes, que deu vida a personagem Agatha, filha de Carminha (Adriana Esteves) e Tufão (Murilo Benício), na novela Avenida Brasil abriu o coração ao ler uma carta feita para a mãe, Liane Silva, que morreu há 20 anos. A atriz de 25 anos foi criada pelo tio Fábio Lopes, e pelo ex-marido dele, João Paulo Afonso.

No vídeo publicado nesta sexta-feira (8), a artista chora ao ler a cara e mencionar conquistas recentes. Faltam 3 dias para o aniversário de Karol e um dia para uma data muito especial, o Dia das Mães. “Eu tava organizando as minhas coisas da viagem e encontrei uma carta que escrevi para a minha mãe”, inciou a atriz.

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Karol revelou ainda que os momentos que mais sente falta da mãe não são os tristes, mas os momentos felizes que gostaria de compartilhar com ela. “Pensei que seria legal dividir ela [a carta] com todas as pessoas que nesse Dia das Mães vão ter que olhar pro céu pra desejar Feliz Dia das Mães”, disse Karol.

Confira carta na íntegra:

“Mãe, como pode eu ter demorado 20 anos pra te escrever uma carta hein? Mas eu sei que você me escuta todas as vezes que eu converso com você, a maioria das pessoas me acha maluca, mas eu te escuto na minha cabeça e no meu coração e só eu sei quantas vezes você colocou a mão e salvou a minha vida.

Eu te sinto em todas as bruxinhas que aparecem voando em casa no cheiro forte de incenso e rosas que as vezes eu sinto do nada quando to com saudade de você, eu te vejo na espiritualidade que eu sei que eu herdei de você e as vezes me dói pensar que você me entenderia de uma maneira que ninguém nunca vai, mas eu encontro conforto em cada vela que eu acendo pra você.

Mãe, obrigada por cada pessoa que você deixou cuidando de mim. Eu sou muito amada e eu sou muito feliz, a dor existe, mas ela não me impede de continuar, te perder, perder a vó, me fez uma pessoa mais forte, me fez enxergar a vida com mais sede. Eu honro cada minuto da vida que vocês me deram, eu sou gentil comigo mesma, mesmo quando o mundo não é, eu acredito em mim e respeito o meu tempo mesmo quando o mundo me pede pressa e eu acho que você teria orgulho de mim.

Eu sou uma boa amiga, eu sou a melhor filha que eu consigo ser e eu amo o que eu faço, eu amo atuar, eu amo poder transformar toda a minha dor em algo pra ajudar a dor do outro. A arte cura e eu sei disso porque ela me cura todos os dias. Mãe, a gente acabou de gravar a nossa próxima série na Netflix. Streaming é um babado hoje em dia.

Ainda não é uma personagem principal, mas você sabe que amo cada trabalho como se fosse o mais importante. E a gente já fez Globo também, uma das maiores novelas do mundo. Acho que você ia odiar me ver sofrendo na mão da Carminha, mas ia amar saber o quando meu trabalho impactou a vida de milhares de meninas.

Mãe, você ia ter amado conhecer o Paulo Gustavo e me ver no cinema. Acho que você seria a Dona Hermínia inteirinha. Tem muita coisa que eu te conto em prece, mas escrever está sendo diferente. A vó me mandava cartinhas, e às vezes as cartinhas tinham R$ 20 para eu colocar de crédito no celular, talvez você fizesse isso também.

Continua olhando por mim. Tenho uma ambição gigantesca, mas não quero nunca me perder de quem eu sou e do que realmente importa. Pede pra vó cuidar do filho dela também e mandar um carinho. Ele anda muito afastado. E, obrigada. Obrigada por tudo. Não tenho nenhum rancor. A dor e a saudade do luto não são maiores que o amor e a gratidão que eu sinto. Eu te reconheço em mim, mãe, toda vez que saio de batom vermelho, ou quando uso uma roupa que tenho certeza que você usaria.