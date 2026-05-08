Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo bate martelo sobre futuro de Tadeu Schmidt após BBB 26 e prepara novo espaço para o apresentador

Mesmo alvo de críticas durante a temporada, jornalista segue prestigiado nos bastidores da emissora e deve continuar no comando do reality em 2027

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:16

Tadeu Schmidt no Big Fone
Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Enquanto o público ainda repercute os momentos mais intensos do Big Brother Brasil 26, a Globo já começou a desenhar os próximos passos de Tadeu Schmidt dentro da emissora. Nos bastidores, a avaliação sobre o trabalho do jornalista continua positiva, e a tendência é que ele renove contrato para permanecer à frente do reality em 2027.

A permanência acontece mesmo após uma temporada marcada por críticas nas redes sociais. Durante o BBB 26, parte do público questionou a condução de dinâmicas como o Sincerão e cobrava uma postura mais incisiva do apresentador em alguns conflitos da casa.

Internamente, porém, o cenário foi diferente. A emissora considera que Tadeu conseguiu manter o programa estável em meio às mudanças do formato e avalia que o engajamento negativo online não representa necessariamente a audiência total do reality, que continuou entre os programas mais assistidos da televisão brasileira.

Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
1 de 6
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo

Além do BBB, Tadeu também deve ganhar mais espaço na programação esportiva da Globo nos próximos meses. O jornalista foi escolhido para comandar o Central da Copa durante a cobertura do Mundial de 2026, dividindo a apresentação com Fabio Porchat e Tamires.

A reta final do BBB 26 também acabou mudando a percepção de parte do público sobre o apresentador. O momento mais comentado aconteceu após a morte de Oscar Schmidt, irmão de Tadeu.

Mesmo vivendo o luto, o apresentador decidiu permanecer no comando do reality e fez uma homenagem emocionante ao vivo. Nas redes sociais, muitos telespectadores passaram a enxergar o jornalista de maneira mais próxima e humana.

Outro episódio que repercutiu aconteceu durante a comunicação da morte do pai de Ana Paula Renault dentro do confinamento. Ao conversar com os participantes, Tadeu revelou que também enfrentava a perda recente do irmão, em uma quebra de protocolo rara no programa.

Os dois episódios acabaram ajudando a consolidar ainda mais a relação do apresentador com a emissora em um momento decisivo para o futuro do BBB.

Leia mais

Imagem - Alinne Rosa aposta em show intimista em Salvador e leva turnê inédita para o Rio Vermelho

Alinne Rosa aposta em show intimista em Salvador e leva turnê inédita para o Rio Vermelho

Imagem - Léo Foguete transforma clássico de Ivete Sangalo em forró romântico e abre nova fase da carreira

Léo Foguete transforma clássico de Ivete Sangalo em forró romântico e abre nova fase da carreira

Imagem - Como é e quanto custa se hospedar no resort luxuoso das Bahamas que virou cenário dos filmes de James Bond

Como é e quanto custa se hospedar no resort luxuoso das Bahamas que virou cenário dos filmes de James Bond

Mais recentes

Imagem - Virginia se derrete com apresentação de Dia das Mães do filho na escola; veja fotos

Virginia se derrete com apresentação de Dia das Mães do filho na escola; veja fotos
Imagem - Após perder mais de 100 kg, Thais Carla faz desabafo sobre flacidez e pressão estética: 'Ainda não estou pronta'

Após perder mais de 100 kg, Thais Carla faz desabafo sobre flacidez e pressão estética: 'Ainda não estou pronta'
Imagem - Jornalista Andréia Sadi, ganha declaração do marido, André Rizek, em seu aniversário de 39 anos: ‘Te amo’

Jornalista Andréia Sadi, ganha declaração do marido, André Rizek, em seu aniversário de 39 anos: ‘Te amo’