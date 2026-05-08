TELEVISÃO

Globo bate martelo sobre futuro de Tadeu Schmidt após BBB 26 e prepara novo espaço para o apresentador

Mesmo alvo de críticas durante a temporada, jornalista segue prestigiado nos bastidores da emissora e deve continuar no comando do reality em 2027

Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:16

Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Enquanto o público ainda repercute os momentos mais intensos do Big Brother Brasil 26, a Globo já começou a desenhar os próximos passos de Tadeu Schmidt dentro da emissora. Nos bastidores, a avaliação sobre o trabalho do jornalista continua positiva, e a tendência é que ele renove contrato para permanecer à frente do reality em 2027.

A permanência acontece mesmo após uma temporada marcada por críticas nas redes sociais. Durante o BBB 26, parte do público questionou a condução de dinâmicas como o Sincerão e cobrava uma postura mais incisiva do apresentador em alguns conflitos da casa.

Internamente, porém, o cenário foi diferente. A emissora considera que Tadeu conseguiu manter o programa estável em meio às mudanças do formato e avalia que o engajamento negativo online não representa necessariamente a audiência total do reality, que continuou entre os programas mais assistidos da televisão brasileira.

Tadeu Schmidt 1 de 6

Além do BBB, Tadeu também deve ganhar mais espaço na programação esportiva da Globo nos próximos meses. O jornalista foi escolhido para comandar o Central da Copa durante a cobertura do Mundial de 2026, dividindo a apresentação com Fabio Porchat e Tamires.

A reta final do BBB 26 também acabou mudando a percepção de parte do público sobre o apresentador. O momento mais comentado aconteceu após a morte de Oscar Schmidt, irmão de Tadeu.

Mesmo vivendo o luto, o apresentador decidiu permanecer no comando do reality e fez uma homenagem emocionante ao vivo. Nas redes sociais, muitos telespectadores passaram a enxergar o jornalista de maneira mais próxima e humana.

Outro episódio que repercutiu aconteceu durante a comunicação da morte do pai de Ana Paula Renault dentro do confinamento. Ao conversar com os participantes, Tadeu revelou que também enfrentava a perda recente do irmão, em uma quebra de protocolo rara no programa.