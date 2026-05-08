Globo bate martelo sobre futuro de Tadeu Schmidt após BBB 26 e prepara novo espaço para o apresentador

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Heider Sacramento
Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:16
Enquanto o público ainda repercute os momentos mais intensos do Big Brother Brasil 26, a Globo já começou a desenhar os próximos passos de Tadeu Schmidt dentro da emissora. Nos bastidores, a avaliação sobre o trabalho do jornalista continua positiva, e a tendência é que ele renove contrato para permanecer à frente do reality em 2027.
A permanência acontece mesmo após uma temporada marcada por críticas nas redes sociais. Durante o BBB 26, parte do público questionou a condução de dinâmicas como o Sincerão e cobrava uma postura mais incisiva do apresentador em alguns conflitos da casa.
Internamente, porém, o cenário foi diferente. A emissora considera que Tadeu conseguiu manter o programa estável em meio às mudanças do formato e avalia que o engajamento negativo online não representa necessariamente a audiência total do reality, que continuou entre os programas mais assistidos da televisão brasileira.
Tadeu Schmidt
Além do BBB, Tadeu também deve ganhar mais espaço na programação esportiva da Globo nos próximos meses. O jornalista foi escolhido para comandar o Central da Copa durante a cobertura do Mundial de 2026, dividindo a apresentação com Fabio Porchat e Tamires.
A reta final do BBB 26 também acabou mudando a percepção de parte do público sobre o apresentador. O momento mais comentado aconteceu após a morte de Oscar Schmidt, irmão de Tadeu.
Mesmo vivendo o luto, o apresentador decidiu permanecer no comando do reality e fez uma homenagem emocionante ao vivo. Nas redes sociais, muitos telespectadores passaram a enxergar o jornalista de maneira mais próxima e humana.
Outro episódio que repercutiu aconteceu durante a comunicação da morte do pai de Ana Paula Renault dentro do confinamento. Ao conversar com os participantes, Tadeu revelou que também enfrentava a perda recente do irmão, em uma quebra de protocolo rara no programa.
Os dois episódios acabaram ajudando a consolidar ainda mais a relação do apresentador com a emissora em um momento decisivo para o futuro do BBB.