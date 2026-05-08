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Alinne Rosa aposta em show intimista em Salvador e leva turnê inédita para o Rio Vermelho

Cantora baiana estreia projeto “Pergunte ao Rio Vermelho Quem Sou” com apresentações na Casa de Mãe e repertório voltado à MPB e músicas autorais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2026 às 18:33

Alinne Rosa lança especial acústico com músicas inéditas e releituras no WE4Sessions
Alinne Rosa estreia turnê intimista com shows na Casa de Mãe, no Rio Vermelho Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de anos acostumada aos grandes palcos, trios elétricos e multidões no Carnaval, Alinne Rosa decidiu diminuir a distância entre ela e o público. A artista estreia em Salvador a turnê “Pergunte ao Rio Vermelho Quem Sou”, projeto mais intimista da carreira, que ocupará a Casa de Mãe nas próximas quartas-feiras de maio.

A primeira apresentação acontece no dia 13 e marca a chegada do show à capital baiana após uma estreia no Teatro Glaucio Gil, no Rio de Janeiro. Em Salvador, Alinne reservou inicialmente três datas: 13, 20 e 27 de maio.

O novo espetáculo nasce justamente da proposta de criar uma experiência mais próxima, quase como uma conversa musical entre artista e plateia. No repertório, a cantora mistura clássicos da MPB com faixas autorais e músicas inéditas.

Canções de nomes como Caetano Veloso, Rita Lee, Cazuza, Maria Bethânia, Gal Costa e Djavan aparecem ao lado das músicas do álbum “As Canções Que eu Fiz Pra Ela” e das inéditas do projeto We4Sessions.

Alinne Rosa

Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
Alinne Rosa por Reprodução/Instagram
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Alinne Rosa por Reprodução/Instagram

“Esse é um desejo antigo meu. É um lado mais íntimo, que costumo expor em momentos de descontração, e, agora, quero entregar ao meu público”, contou a cantora.

Segundo Alinne, a ideia da turnê vai além da música e aposta em interação direta com quem estiver presente nas apresentações. “A gente tá preparando ações com o público, é um show para se sentir próximo, sentir as músicas e ter uma troca direta”, antecipou.

Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 60 no primeiro lote. A expectativa é que a turnê também ganhe novas datas no Rio de Janeiro e passe por São Paulo nos próximos meses.

O projeto chega em um momento em que a brasilidade se tornou um dos principais pilares da fase atual da artista. Depois de lançar um álbum totalmente autoral inspirado em referências da Bahia e apostar no tema “Só Tem no Brasil” durante o Carnaval, Alinne ampliou esse universo artístico ao participar do projeto We4Sessions no primeiro semestre.

Agora, “Pergunte ao Rio Vermelho Quem Sou” aprofunda ainda mais essa conexão pessoal e afetiva da cantora com o bairro boêmio de Salvador, onde ela já realizou projetos como a gravação do DVD “País da Fantasia” e edições do “Forrosa”, seu tradicional show junino.

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