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Jornalista Andréia Sadi, ganha declaração do marido, André Rizek, em seu aniversário de 39 anos: ‘Te amo’

Jornalista do SportTv fez declaração emocionante para a esposa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 20:12

Andréia Sadi foi homenageada pelo marido
Andréia Sadi foi homenageada pelo marido Crédito: Reprodução | Instagram

Aniversariante desta sexta-feira (8), a jornalista da CNN Andréia Sadi ganhou uma declaração de amor do marido, o apresentador do SportTv André Rizek, através do Instagram.

O jornalista publicou uma selfie da esposa e deixou uma mensagem carinhosa. “Hoje é o dia dela. Mas poderia ser o meu também, um pouquinho. Dos nascimentos e renascimentos que a gente tem ao longo da vida, conhecer a pessoa que muda sua existência e essência pra sempre é desses momentos em que a linha do tempo parece parar por uns segundos. Andréia me transformou em marido, pai, adulto (já era hora) e um homem muito melhor, todos os dias. Parabéns, meu amor! Vida longa e feliz pra você e nossa família! Obrigado pelo oitavo aniversário ao meu lado! Te amo, Andréia Sadi!”, escreveu.

Andréia Sadi e André Rizek

Casal se conheceu na casa de Caetano Veloso por Reprodução | Instagram
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Casal se conheceu na casa de Caetano Veloso por Reprodução | Instagram

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Andréia Sadi e André Rizek estão juntos desde 2020. O casal tem dois filhos gêmeos, João e Pedro, nascidos em abril de 2021.

Tags:

Andréia Sadi André Rizek

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