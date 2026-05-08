CONFIRA DECLARAÇÃO

Jornalista Andréia Sadi, ganha declaração do marido, André Rizek, em seu aniversário de 39 anos: ‘Te amo’

Jornalista do SportTv fez declaração emocionante para a esposa

O jornalista publicou uma selfie da esposa e deixou uma mensagem carinhosa. “Hoje é o dia dela. Mas poderia ser o meu também, um pouquinho. Dos nascimentos e renascimentos que a gente tem ao longo da vida, conhecer a pessoa que muda sua existência e essência pra sempre é desses momentos em que a linha do tempo parece parar por uns segundos. Andréia me transformou em marido, pai, adulto (já era hora) e um homem muito melhor, todos os dias. Parabéns, meu amor! Vida longa e feliz pra você e nossa família! Obrigado pelo oitavo aniversário ao meu lado! Te amo, Andréia Sadi!”, escreveu.