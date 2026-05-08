Jornalista Andréia Sadi, ganha declaração do marido, André Rizek, em seu aniversário de 39 anos: ‘Te amo’

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Felipe Sena
Publicado em 8 de maio de 2026 às 20:12
Aniversariante desta sexta-feira (8), a jornalista da CNN Andréia Sadi ganhou uma declaração de amor do marido, o apresentador do SportTv André Rizek, através do Instagram.
O jornalista publicou uma selfie da esposa e deixou uma mensagem carinhosa. “Hoje é o dia dela. Mas poderia ser o meu também, um pouquinho. Dos nascimentos e renascimentos que a gente tem ao longo da vida, conhecer a pessoa que muda sua existência e essência pra sempre é desses momentos em que a linha do tempo parece parar por uns segundos. Andréia me transformou em marido, pai, adulto (já era hora) e um homem muito melhor, todos os dias. Parabéns, meu amor! Vida longa e feliz pra você e nossa família! Obrigado pelo oitavo aniversário ao meu lado! Te amo, Andréia Sadi!”, escreveu.
Andréia Sadi e André Rizek
Andréia Sadi e André Rizek estão juntos desde 2020. O casal tem dois filhos gêmeos, João e Pedro, nascidos em abril de 2021.