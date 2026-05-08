ENTREVISTA EXCLUSIVA

Junior Lord revive hit 'Melanina' em versão acústica e relembra música que mudou sua carreira

Cantor baiano fala ao CORREIO sobre o impacto do sucesso, a conexão com a 1Kilo e a nova fase artística após lançar releitura intimista no projeto Luau 1Kilo

Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2026 às 21:19

Junior Lord revive “Melanina” em versão acústica no Luau 1Kilo Crédito: Wesley Camanho

Quase dez anos depois de transformar “Melanina” em um dos maiores sucessos do rap acústico brasileiro, Junior Lord decidiu revisitar a própria história. O cantor baiano lançou nesta semana uma nova versão da faixa dentro do projeto Luau 1Kilo, apostando em uma releitura mais orgânica, acústica e emocional da música que ajudou a impulsionar sua trajetória no país.

Natural de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, Junior conversou com o CORREIO sobre memória afetiva, amadurecimento artístico e o reencontro com a essência musical em um momento que define como mais consciente e verdadeiro.

Lançada originalmente em 2017, “Melanina” ultrapassou os 50 milhões de plays ao longo dos anos e se tornou um divisor de águas na carreira do artista. Agora, no formato intimista do Luau 1Kilo, a música ganha novos contornos, guiados por violão, interpretação mais crua e uma atmosfera mais próxima do público.

“Revisitar ‘Melanina’ nesse formato foi muito especial pra mim. É uma música que carrega muita verdade, muita história. Trazer ela pro Luau 1Kilo, de forma mais intimista, me fez sentir tudo de novo como se fosse a primeira vez”, contou.

Segundo o cantor, o novo arranjo permite que a essência da composição apareça de maneira ainda mais transparente. “O acústico deixa passar o real sentimento da música. A letra, a interpretação… a mensagem vem mais limpa. É como se você estivesse olhando a música sem filtro mesmo”, explicou.

A força de “Melanina” atravessou gerações dentro do universo do rap acústico brasileiro e segue conectando novos públicos mesmo quase uma década após o lançamento original. Para Junior, a permanência da música tem relação direta com sinceridade.“Quando a música é sincera, ela não envelhece”, resumiu.

Junior Lord 1 de 6

O Luau 1Kilo também representa um retorno simbólico às origens. Gravado ao vivo na nova sede da 1Kilo, em Niterói, o projeto aposta justamente em uma experiência mais orgânica, revisitando a estética que ajudou a popularizar o rap acústico no Brasil.

Junior admite que o processo acabou funcionando como uma reconexão pessoal. “Às vezes a gente se perde no meio de tanta informação, tanta pressão estética, e o Luau 1Kilo pode me trazer de volta pra onde eu comecei”, afirmou.

Filho do cantor e percussionista Magary Lord, o artista diz que essa herança musical continua presente em cada detalhe da nova fase. “A musicalidade, o balanço, a forma de interpretar… vem muito dessa raiz orgânica e percussiva”, contou.

Além de “Melanina”, o projeto traz a inédita “Você Sabe”, música que, segundo Junior, aponta para um momento mais maduro da carreira.“Essa música já aponta um caminho mais consciente. Sempre buscando evoluir sem perder minha identidade”, disse.

A trajetória do cantor começou ainda na infância e ganhou projeção nacional após sua participação no The Voice Brasil, integrando o time de Carlinhos Brown. Desde então, Junior levou sua música para países da Europa e África, consolidando uma carreira internacional.

Hoje, ele acredita que a música brasileira vive um dos momentos mais fortes fora do país.“Existe uma curiosidade real pela nossa música lá fora. Eu vejo meu som como parte disso, levando nossa cultura, nossa sonoridade, mas com uma linguagem global”, avaliou.