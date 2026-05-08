POLÊMICA

Justiça toma decisão sobre processo contra Ana Paula Renault e rejeita multa pedida por ex-companheiro

Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que ex-BBB não violou cláusula de confidencialidade após comentários feitos em podcast

Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2026 às 22:14

Justiça mantém decisão favorável a Ana Paula em processo contra ex-companheiro Crédito: Reprodução

Ana Paula Renault venceu mais um capítulo da disputa judicial envolvendo o ex-companheiro Rudimar. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a sentença favorável à influenciadora e rejeitou, por unanimidade, o pedido de cobrança de uma multa de R$ 40 mil apresentado pelo empresário. As informações foram divulgadas pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco.

O caso girava em torno de uma cláusula de confidencialidade assinada no fim da união estável entre os dois. Rudimar alegava que Ana Paula teria descumprido o acordo ao comentar experiências pessoais durante participação em um podcast.

Os desembargadores da 1ª Câmara de Direito Privado, porém, entenderam que não houve quebra contratual. Segundo a decisão, a ex-BBB falou de situações de forma genérica, sem citar diretamente o ex-companheiro ou expor detalhes que permitissem identificá-lo publicamente.

Outro ponto levado em consideração pelo tribunal foi a própria redação da cláusula. Na avaliação dos magistrados, o texto do acordo era amplo e genérico demais para justificar a aplicação da penalidade financeira pedida pela defesa de Rudimar.

Com isso, o recurso foi negado e a tentativa de execução da multa acabou extinta pela Justiça. Além da derrota no processo, o ex-companheiro de Ana Paula também teve aumento nos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.