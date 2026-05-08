MODA

Poppy Bazaar realiza evento com mais de 5 mil peças à venda nos dias 16 e 17 de maio

Evento acontece em espaço colaborativo de brechós no Porto da Barra, em Salvador

Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 22:03

Cris é fundadora do Poppy Bazaar Crédito: Divulgação

O Poppy Bazaar, espaço colaborativo de brechós localizado no Porto da Barra, em Salvador, realiza a 10ª edição da Feira Poppy de Brechós nos dias 16 de maio (sábado) e 17 de maio (domingo).

Reunindo mais de 20 expositores e um acervo com mais de 5 mil peças à venda, o evento promete movimentar o cenário da moda circular na capital baiana. Além das roupas, o público também encontrará acessórios, itens de moda casa, anéis, colares e outras peças garimpadas através de uma curadoria diversa e criativa.

Feira de brechós do Poppy 1 de 12

“É um encontro totalmente voltado para os brechós. Vamos reunir 20 expositores, com uma curadoria diversa e criativa. Também teremos comidinhas, acessórios, moda casa e um acervo com mais de 5 mil peças disponíveis para venda”, explica Cris, fundadora do espaço e uma das precursoras do universo dos brechós, do styling e do upcycling em Salvador.

A feira reúne diferentes brechós da cidade em um ambiente que busca unir moda, sustentabilidade e experiência de consumo consciente. Instalado em um prédio histórico no Porto da Barra, o Poppy Bazaar se consolidou como um espaço cultural e colaborativo voltado à valorização da moda alternativa e à desconstrução dos estereótipos ligados aos brechós.