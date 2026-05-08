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Poppy Bazaar realiza evento com mais de 5 mil peças à venda nos dias 16 e 17 de maio

Evento acontece em espaço colaborativo de brechós no Porto da Barra, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 22:03

Cris é fundadora do Poppy Bazaar
Cris é fundadora do Poppy Bazaar Crédito: Divulgação

O Poppy Bazaar, espaço colaborativo de brechós localizado no Porto da Barra, em Salvador, realiza a 10ª edição da Feira Poppy de Brechós nos dias 16 de maio (sábado) e 17 de maio (domingo).

Reunindo mais de 20 expositores e um acervo com mais de 5 mil peças à venda, o evento promete movimentar o cenário da moda circular na capital baiana. Além das roupas, o público também encontrará acessórios, itens de moda casa, anéis, colares e outras peças garimpadas através de uma curadoria diversa e criativa.

Feira de brechós do Poppy

Feira de brechós do Poppy tem 20 Brechós Pop-Up num só lugar por Divulgação
É a 9ª edição da feira por Divulgação
Poppy Bazar está localizado no Porto da Barra por Divulgação
Feira de brechós do Poppy  por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
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Feira de brechós do Poppy tem 20 Brechós Pop-Up num só lugar por Divulgação

“É um encontro totalmente voltado para os brechós. Vamos reunir 20 expositores, com uma curadoria diversa e criativa. Também teremos comidinhas, acessórios, moda casa e um acervo com mais de 5 mil peças disponíveis para venda”, explica Cris, fundadora do espaço e uma das precursoras do universo dos brechós, do styling e do upcycling em Salvador.

A feira reúne diferentes brechós da cidade em um ambiente que busca unir moda, sustentabilidade e experiência de consumo consciente. Instalado em um prédio histórico no Porto da Barra, o Poppy Bazaar se consolidou como um espaço cultural e colaborativo voltado à valorização da moda alternativa e à desconstrução dos estereótipos ligados aos brechós.

Temas como upcycling e moda circular vêm ganhando cada vez mais destaque na indústria da moda nos últimos anos. Apesar de ser um dos setores que mais movimentam a economia e geram empregos, a indústria também está entre as que mais impactam o meio ambiente. Nesse cenário, iniciativas que incentivam a reutilização e a ressignificação de roupas surgem como alternativas importantes para promover um consumo mais sustentável e consciente para as próximas gerações.

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Salvador Brechó

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