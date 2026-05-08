SEGREDO DE BELEZA

Mel Maia revela segredo de maquiagem para ficar com bronzeado carioca.; aprenda a fazer

Atriz explicou ainda segredos de beleza que usa no dia a dia

Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 16:52

Mel Maia detalhou rotina de cuidados com a pele Crédito: Reprodução | Instagram

Mel Maia sempre tenta trazer seu estilo próprio em suas produções, seja através das redes sociais ou no dia a dia, especialmente características da aparência carioca, que traz uma energia viva e solar.

No quadro "Segredos de Beleza" da revista de moda Vogue Brasil, a atriz revelou sua técnica para fazer a maquiagem bronzeada, a cara do Rio de Janeiro, que garante o efeito corado de sol para o ano inteiro.

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O truque do visual carioca é o bronzer. Mel Maia aplica o produto ao redor do rosto, na testa, bochechas e contorno do nariz, construindo assim camadas até atingir o visual bronzeado, segundo a Vogue.

Em seguida, usa o blush em um tom rosa queimado sobre as maçãs do rosto, embaixo dos olhos e no centro do nariz. Depois deposita nas pálpebras o que restou de produto no pincel para dar maior profundidade no olhar.

Mel Maia também detalhou seus cuidados com a pele que começa durante a noite. Antes de dormir, a atriz aplica uma máscara noturna da marca Bouncy & Firm, na Laneige, seguida de uma máscara labial também de uma marca coreana. O up final fica por conta da hidratação para o rosto acordar com um “glow diferente”.

Já pela manhã a atriz começa a rotina lavando o rosto com o gel de limpeza da Avène, indicado pelo seu dermatologista. Com a pele ainda úmida, aplica o creme hidratante firmador da Caudalíe. "Para fazer uma maquiagem, seja ela básica ou muito elaborada, é bom deixar o rosto bem hidratado, porque assim os produtos não vão craquelar", comentou.

Em seguida, recorre a um massageador em formato de coração, que mantém no frigobar do quarto para deixar bem gelado.

Já as sobrancelhas, uma de suas marcas registradas, são desenhadas pela atriz que, no dia a dia, alinha os fios com a máscara transparente da Benefit. Mel também adepta da bruma facial Caudalíe. A base fica de lado, a atriz prefere usa apenas o corretivo da Haus Labs, marca de Lady Gaga, para correções pontuais. Com uma esponja úmida, ela esfuma o produto e, em seguida, sela com o pó facial da Givenchy.

No meio artístico desde criança, a atriz explicou que aprendeu a se maquiar sozinha nos bastidores da TV. "Durante a novela Dona do Pedaço, quando tinha cerca de 15 anos, minha personagem usava delineadores coloridos. Eu via a maquiadora fazendo o delineado e tentava replicar sozinha. Fui descobrindo que levava jeito pra isso. Sou boa, inclusive", disse.