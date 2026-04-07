Lembra dele? Ator mirim que fez par romântico com Mel Maia em ‘Avenida Brasil’ abandonou a TV

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Felipe Sena
Publicado em 7 de abril de 2026 às 16:00
“Avenida Brasil” voltou a ser reprisada com Vale a Pena Ver de Novo. Com previsão de continuação para 2027, a novela que marcou a teledramaturgia brasileira e faz do imaginário de muitos noveleiros traz de volta lembranças de vários personagens icônicos. Um deles é o Batata (Bruno Simões), que faz Jorginho (Cauã Reymond) na infância, na primeira fase da trama, em que faz par romântico com Rita (Mel Maia), que na fase adulta é Nina (Débora Falabella).
Aos 24 anos, Bruno se distanciou dos estúdios e se dedicou à Administração e tem uma postura reservada. Diferente de muitos artistas, Bernardo optou por fechar seus perfis nas redes sociais.
Bruno Simões
Nesta semana, o público se emocionou com o “casamento de brincadeira” do ator, no auge dos seus 10 anos, com o par romântico Nina. Na trama, o personagem Bernardo acabou sendo adotado por Carminha (Adriana Esteves) e Tufão (Murilo Benício), transformando-se em Jorginho.
Antes de “Avenida Brasil”, o ator já tinha mostrado talento em “Cordel Encantado”, onde interpretou Omar, filho dos personagens de Mouhamed Harfouch e Andreia Horta. Seu último registro na TV aconteceu em 2013, na novela “Sangue Bom”, onde deu vida a versão infantil de Fabinho, personagem de Humberto Carrão.
Em 2019, aos 17 anos, Bernardo já vivia longe dos holofotes, mas se preparava para cursar o último ano do Ensino Médio, em Niterói, no Rio de Janeiro, e se preparava para voltar ao meio artístico, mas do outro lado das câmeras, como cineasta.
"Estou estudando para o vestibular, quero fazer cinema. Gostaria de voltar para a arte, não como ator, mas na área da produção", disse ele à Marie Claire. No entanto, parece que a vida seguiu outro rumo, e o artista decidiu investir em outra carreira.