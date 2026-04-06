AVENIDA BRASIL

Eles cresceram! Veja como estão os atores mirins do lixão de Avenida Brasil

Elenco infantil da novela seguiu caminhos diferentes, entre TV, música, estudos e vida fora dos holofotes

Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 14:00

Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil Crédito: Reprodução

De volta à programação com reprise, Avenida Brasil voltou a despertar a curiosidade do público sobre o destino de seus personagens mais marcantes. Entre eles, as crianças que viveram no lixão de Mãe Lucinda chamaram atenção na época e, anos depois, seguem trajetórias bem distintas dentro e fora da carreira artística.

Um dos nomes mais conhecidos é o de Jottapê, que começou como ator mirim e ganhou projeção ainda jovem no cinema. Com o tempo, migrou para a música, se consolidando no funk e depois ampliando a visibilidade ao protagonizar a série Sintonia. Em 2025, anunciou uma mudança de rumo e passou a se dedicar à música gospel, além da vida em família.

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Gabriella Saraivah, que interpretou Miluce, também seguiu na atuação e participou de outras produções de TV. Atualmente, vive nos Estados Unidos, onde divide a rotina entre estudos universitários e projetos na área artística, em busca de uma carreira internacional.

Já Bernardo Simões, que deu vida ao Batata na infância, optou por um caminho fora da exposição. Formado em Administração, ele vive no Rio de Janeiro e mantém uma rotina longe da televisão.

João Fernandes continuou na atuação e segue presente em produções televisivas. Além da carreira, também enfrenta desafios na vida pessoal como pai solo, após a perda da companheira em 2021.

Julia Farias ampliou sua atuação no meio artístico e hoje trabalha como atriz, cantora, roteirista e produtora, após formação em Cinema. Pedro Paulo Pedral seguiu no universo musical, atuando como rapper e produtor.

Outros nomes também mantiveram ligação com o entretenimento. Roberta Piragibe atua como atriz, dubladora e influenciadora digital, enquanto Duda Wendling seguiu na TV e ganhou projeção recente ao participar de reality show.