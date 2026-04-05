Apontado como affair de Ivete Sangalo, Tiago Maia surge em show da cantora e agita fãs

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de abril de 2026 às 12:01
A presença de Tiago Maia em um show de Ivete Sangalo no último sábado (4), em Florianópolis, voltou a alimentar especulações sobre um possível relacionamento entre os dois. O empresário, natural da cidade, foi visto acompanhando a apresentação da turnê Ivete Clareou e acabou chamando atenção do público.
Os rumores sobre um suposto affair já circulavam nas últimas semanas e ganharam força após os dois serem vistos juntos com frequência, inclusive durante uma viagem aos Estados Unidos. A nova aparição, desta vez em um evento público, intensificou o burburinho nas redes sociais.
Ivete Sangalo e Tiago Maia
Fãs da cantora reagiram rapidamente à presença de Tiago Maia no show e deixaram comentários apoiando uma possível relação. Entre as mensagens, elogios ao empresário e incentivos para o casal foram os mais comuns.
O empresário é apontado como um dos responsáveis por projetos recentes da artista. Ele é dono da produtora Super Sounds e está ligado ao desenvolvimento do projeto Clareou, iniciativa musical que marca uma nova fase na carreira de Ivete.
A viagem recente da cantora aos Estados Unidos também chamou atenção. Ivete esteve em Boston acompanhada dos filhos e aproveitou o período para descanso e avaliações médicas relacionadas a uma placa de titânio implantada após um acidente doméstico.
Apesar das especulações, não há confirmação oficial sobre um relacionamento entre Ivete Sangalo e Tiago Maia.