Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apontado como affair de Ivete Sangalo, Tiago Maia surge em show da cantora e agita fãs

Empresário foi visto em apresentação da turnê em Florianópolis e presença voltou a movimentar fãs nas redes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 12:01

Ivete Sangalo e Tiago Maia
Ivete Sangalo e Tiago Maia Crédito: Reprodução

A presença de Tiago Maia em um show de Ivete Sangalo no último sábado (4), em Florianópolis, voltou a alimentar especulações sobre um possível relacionamento entre os dois. O empresário, natural da cidade, foi visto acompanhando a apresentação da turnê Ivete Clareou e acabou chamando atenção do público.

Os rumores sobre um suposto affair já circulavam nas últimas semanas e ganharam força após os dois serem vistos juntos com frequência, inclusive durante uma viagem aos Estados Unidos. A nova aparição, desta vez em um evento público, intensificou o burburinho nas redes sociais.

Ivete Sangalo e Tiago Maia

Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo ganha alta do hospital após cirurgia por Reprodução/ Instagram
Ivete Sangalo faz show no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo por Reprodução/ Instagram
Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais por Reprodução
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete encontra influenciador que fingiu ser seu sobrinho para conseguir foto com cantor internacional por Wlb.Oficial/Divulgação
1 de 35
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução

Fãs da cantora reagiram rapidamente à presença de Tiago Maia no show e deixaram comentários apoiando uma possível relação. Entre as mensagens, elogios ao empresário e incentivos para o casal foram os mais comuns.

O empresário é apontado como um dos responsáveis por projetos recentes da artista. Ele é dono da produtora Super Sounds e está ligado ao desenvolvimento do projeto Clareou, iniciativa musical que marca uma nova fase na carreira de Ivete.

Leia mais

Imagem - Daniel Cady chama atenção com físico definido em prova no mar em Salvador

Daniel Cady chama atenção com físico definido em prova no mar em Salvador

Imagem - Mulher denuncia cantor de pagode por agressão e pede socorro nas redes sociais: 'Só quero continuar viva'

Mulher denuncia cantor de pagode por agressão e pede socorro nas redes sociais: 'Só quero continuar viva'

Imagem - Lembra dele? Longe da TV há 7 anos, ex-estrela da ESPN diz que perdeu tudo e está 'extremamente pobre'

Lembra dele? Longe da TV há 7 anos, ex-estrela da ESPN diz que perdeu tudo e está 'extremamente pobre'

A viagem recente da cantora aos Estados Unidos também chamou atenção. Ivete esteve em Boston acompanhada dos filhos e aproveitou o período para descanso e avaliações médicas relacionadas a uma placa de titânio implantada após um acidente doméstico.

Apesar das especulações, não há confirmação oficial sobre um relacionamento entre Ivete Sangalo e Tiago Maia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Apontado como affair, empresário Tiago Maia acompanha Ivete Sangalo desde o início do ano e já passou festa colado à cantora

Quem é Tiago Maia, empresário que acompanha Ivete Sangalo em viagem aos EUA

Novo amor? Ivete Sangalo viaja com empresário para os Estados Unidos após separação

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem

Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem
Imagem - Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'