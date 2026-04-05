FLORIPA

Apontado como affair de Ivete Sangalo, Tiago Maia surge em show da cantora e agita fãs

Empresário foi visto em apresentação da turnê em Florianópolis e presença voltou a movimentar fãs nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 12:01

Ivete Sangalo e Tiago Maia Crédito: Reprodução

A presença de Tiago Maia em um show de Ivete Sangalo no último sábado (4), em Florianópolis, voltou a alimentar especulações sobre um possível relacionamento entre os dois. O empresário, natural da cidade, foi visto acompanhando a apresentação da turnê Ivete Clareou e acabou chamando atenção do público.

Os rumores sobre um suposto affair já circulavam nas últimas semanas e ganharam força após os dois serem vistos juntos com frequência, inclusive durante uma viagem aos Estados Unidos. A nova aparição, desta vez em um evento público, intensificou o burburinho nas redes sociais.

Ivete Sangalo e Tiago Maia 1 de 35

Fãs da cantora reagiram rapidamente à presença de Tiago Maia no show e deixaram comentários apoiando uma possível relação. Entre as mensagens, elogios ao empresário e incentivos para o casal foram os mais comuns.

O empresário é apontado como um dos responsáveis por projetos recentes da artista. Ele é dono da produtora Super Sounds e está ligado ao desenvolvimento do projeto Clareou, iniciativa musical que marca uma nova fase na carreira de Ivete.

A viagem recente da cantora aos Estados Unidos também chamou atenção. Ivete esteve em Boston acompanhada dos filhos e aproveitou o período para descanso e avaliações médicas relacionadas a uma placa de titânio implantada após um acidente doméstico.