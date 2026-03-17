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Apontado como affair, empresário Tiago Maia acompanha Ivete Sangalo desde o início do ano e já passou festa colado à cantora

Produtor de shows já surgiu diversas vezes ao lado da baiana, incluindo no Carnaval, segundo veículo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 06:39

Ivete Sangalo e Tiago Maia
Ivete Sangalo e Tiago Maia Crédito: Reprodução/Instagram

O nome do empresário Tiago Maia começou a chamar a atenção após ele ser visto com Ivete Sangalo em Boston, nos Estados Unidos, na segunda-feira (16). Os dois desembarcaram no país com outras pessoas, mas a presença do produtor na viagem deixou o público intrigado: seria ele o novo amor de Veveta?

Essa, porém, não é a primeira vez que a dupla é vista junta. De acordo com a Quem, Tiago já acompanha Ivete desde o início do ano e, inclusive, esteve ao lado da artista em compromissos e eventos durante todo o circuito de Carnaval, incluindo apresentações em São Paulo e Salvador.

Ivete Sangalo e Tiago Maia

Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete encontra influenciador que fingiu ser seu sobrinho para conseguir foto com cantor internacional por Wlb.Oficial/Divulgação
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Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução

O veículo também afirma que o empresário esteve com a cantora em um aniversário, em janeiro. Na ocasião, os dois passaram boa parte da festa conversando ao pé do ouvido e não se desgrudaram. Isso já teria levantado as primeiras suspeitas de um possível romance, embora os dois não tenham trocado carinhos ou beijos em público.

Ivete desembarcou nos EUA acompanhada dos filhos e de colegas de trabalho. A assessoria da cantora disse que não comenta sobre a vida pessoal dela. "Ela posta o que ela sente à vontade para dividir", informou a equipe à revista Quem.

Ivete Sangalo está solteira desde o fim do casamento com Daniel Cady, anunciado em novembro do ano passado. Os dois ficaram juntos por 17 anos e tiveram três filhos: Marcelo e as gêmeas Marina e Helena.

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Tags:

Romance Ivete Sangalo Affair Ivete Sangalo E Tiago Maia

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