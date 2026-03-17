NOVO AMOR?

Apontado como affair, empresário Tiago Maia acompanha Ivete Sangalo desde o início do ano e já passou festa colado à cantora

Produtor de shows já surgiu diversas vezes ao lado da baiana, incluindo no Carnaval, segundo veículo

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 06:39

Ivete Sangalo e Tiago Maia Crédito: Reprodução/Instagram

O nome do empresário Tiago Maia começou a chamar a atenção após ele ser visto com Ivete Sangalo em Boston, nos Estados Unidos, na segunda-feira (16). Os dois desembarcaram no país com outras pessoas, mas a presença do produtor na viagem deixou o público intrigado: seria ele o novo amor de Veveta?

Essa, porém, não é a primeira vez que a dupla é vista junta. De acordo com a Quem, Tiago já acompanha Ivete desde o início do ano e, inclusive, esteve ao lado da artista em compromissos e eventos durante todo o circuito de Carnaval, incluindo apresentações em São Paulo e Salvador.

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O veículo também afirma que o empresário esteve com a cantora em um aniversário, em janeiro. Na ocasião, os dois passaram boa parte da festa conversando ao pé do ouvido e não se desgrudaram. Isso já teria levantado as primeiras suspeitas de um possível romance, embora os dois não tenham trocado carinhos ou beijos em público.

Ivete desembarcou nos EUA acompanhada dos filhos e de colegas de trabalho. A assessoria da cantora disse que não comenta sobre a vida pessoal dela. "Ela posta o que ela sente à vontade para dividir", informou a equipe à revista Quem.