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Apartamento no Corredor da Vitória e casa nos EUA: veja os imóveis que ficam com Ivete Sangalo após separação com Daniel Cady

Nutricionista assinou documento em que abria mão do patrimônio da artista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:38

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação após 17 anos de casamento e três filhos junto
Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação após 17 anos de casamento e três filhos junto Crédito: Divulgação/Rafa Mattei

Durante quase duas décadas de casamento, Ivete Sangalo e Daniel Cady construíram uma linda relação, mas além disso multiplicaram seus patrimônios, principalmente com imóveis. Entre casas de praia, nos Estados Unidos, e outras localidades, a cantora fica com todos os imóveis.

Isso acontece porque Daniel Cady assinou um acordo pré-nupcial, sugerido pelo irmão de Ivete, Jesus Sangalo, abrindo mão do patrimônio da cantora em caso de separação. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte por Divulgação/Xico Diniz
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte por Divulgação/Xico Diniz
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte por Divulgação/Xico Diniz
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte por Divulgação/Xico Diniz
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte por Divulgação/Xico Diniz
Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte por Divulgação/Xico Diniz
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Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte por Divulgação/Xico Diniz

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Ainda segundo o portal, durante o período difícil de separação, Ivete chegou a oferecer um apartamento de quatro quartos para o nutricionista, pensando nas filhas, mas ele recusou e afirmou que ficaria apenas com o que conquistou com os próprios esforços durante o casamento, segundo pessoas próximas ao casal, conforma divulgação do jornalista Leo Dias.

Sendo assim, com o divórcio concretizado, Ivete fica com os imóveis nos quais viveu 17 anos com o ex. Entre os imóveis estão um apartamento avaliado em R$ 20 milhões em Salvador. O imóvel fica numa das áreas mais nobres da capital baiana, com vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos.

O apartamento fica localizado na Mansão Morada dos Cardeais, o apartamento onde Ivete morava com Daniel e os filhos. A cantora adquiriu duas unidades no prédio, integrando-as e construindo um apartamento de cerca de 710 m². O apartamento ficou muito conhecido por causa das lives que a cantora realizava durante a pandemia.

Ivete também fica com uma mansão na Praia do Forte, também localizada na Bahia. Quando o isolamento social começou, a artista se mudou para a casa com os filhos e o então marido, que também já tinha comprado um sítio na zona rural de Salvador.

A mansão, de 800 m², é beira mar. O imóvel foi pensado para ser funcional, integrando sofisticação nos materiais usados na construção e simplicidade na disposição da planta.

Ivete também adquiriu uma mansão em Orlando, próximo aos parques, pensando nas gêmeas Marina e Helena. O imóvel avaliado em R$ 5 milhões fica em Lake Nona, cercado por lagos, como o nome sugere.

A casa tem cinco suítes, sendo a master com banheira vitoriana e closets separados, escritório, sala íntima e cozinha de apoio no segundo andar, pé direito alto e sala de estar, jantar e cozinha num ambiente integrado, no térreo.

Ivete Sangalo constrói mansão à beira do rio em Juazeiro

Ivete Sangalo constrói mansão à beira do rio em Juazeiro por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo constrói mansão à beira do rio em Juazeiro por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo constrói mansão à beira do rio em Juazeiro por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo constrói mansão à beira do rio em Juazeiro por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo constrói mansão à beira do rio em Juazeiro por Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo constrói mansão à beira do rio em Juazeiro por Reprodução/Instagram

Na reta final do relacionamento com Daniel Cady, Ivete construía a “casa dos sonhos”, em Juazeiro, cidade da Bahia onde nasceu, resgatando as raízes de sua infância. No quintal da residência estão uma área gourmet com forno para pizza, além de sauna, espreguiçadeiras e cadeiras ao redor de uma lareira externa e a piscina, todos com vista para um lago imenso que dá nome ao condomínio, além de garagem para quatro carros.

Tags:

Ivete Sangalo Daniel Cady

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