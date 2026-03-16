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Quem é Tiago Maia, empresário que acompanha Ivete Sangalo em viagem aos EUA

Produtor de shows e dono de empresa do setor musical tem ligação com a cantora

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:36

Tiago Maia
Tiago Maia Crédito: Reprodução

O nome do empresário Tiago Maia passou a chamar atenção nas redes sociais após ele ser apontado como uma das companhias de Ivete Sangalo durante uma viagem da cantora aos Estados Unidos. O produtor é conhecido no mercado de entretenimento por atuar na organização de shows e projetos musicais.

Natural de Florianópolis, Tiago Maia trabalha no setor de eventos e é dono da produtora Super Sounds, empresa voltada para a realização de apresentações e turnês musicais. Ele também está à frente do projeto “Clareou”, iniciativa ligada à carreira de Ivete Sangalo.

Ivete Sangalo e Tiago Maia

Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
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Ivete Sangalo por Reprodução
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete encontra influenciador que fingiu ser seu sobrinho para conseguir foto com cantor internacional por Wlb.Oficial/Divulgação
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Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução

Nos bastidores do entretenimento, o empresário é reconhecido pela atuação na produção e gestão de grandes eventos musicais. A proximidade com Ivete também se estende ao campo profissional, já que ele acompanha compromissos e projetos relacionados à carreira da cantora.

Nas últimas semanas, Tiago Maia foi visto ao lado da artista em diferentes ocasiões, incluindo apresentações durante o Carnaval e eventos musicais realizados em São Paulo. As informações são do Portal Léo Dias.

Segundo informações divulgadas por veículos de entretenimento, o empresário também esteve presente na viagem recente de Ivete a Boston, nos Estados Unidos, onde a cantora está acompanhada dos filhos.

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Na vida pessoal, Tiago Maia estaria recém-separado após um relacionamento de mais de 15 anos, do qual nasceram dois filhos.

Além da ligação profissional com Ivete Sangalo, ele também tem proximidade com pessoas do círculo familiar da cantora, incluindo Bento Sangalo, sobrinho da artista que atualmente mora em Boston.

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Apesar da repercussão recente, nem Ivete Sangalo nem Tiago Maia comentaram publicamente sobre a relação entre eles.

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