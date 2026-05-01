VEJA REGISTRO

Empresário apontado como affair de Ivete Sangalo marca presença em show da cantora

Tiago Maia já trabalhava com artista e a acompanha em momentos importantes da carreira

Felipe Sena

Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:40

Ivete Sangalo e Tiago Maia foram flagrados juntos outras vezes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O empresário Tiago Maia apontado como novo romance de Ivete Sangalo após a separação com Daniel Cady, marcou presença no show da turnê “Ivete Clareou”, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (1ª).

Em imagens feitas pelo fotógrafo Victor Chapetta, do Brazil News, e divulgadas pela revista Quem, Tiago Maia aparece com uma camiseta nas cores verde e amarela, em clima de Copa, com “Mainha” estampado nas costas, em referência ao apelido da cantora baiana.

Ivete Sangalo e Tiago Maia 1 de 35

Segundo a Quem, a presença de Tiago já havia chamado atenção no show da turnê, em Florianópolis, onde ele acompanhou a apresentação ao lado de amigos. Na ocasião, registros dele no local circularam nas rede sociais, aumentando a curiosidade do público sobre o possível affair.

O produtor já trabalhou com Ivete, e é dono da produtora responsável pelo projeto “Ivete Clareou”, a Super Sounds.

Nascido em Florianópolis (SC), Tiago Maia é conhecido no setor de eventos pela empresa voltada para a realização de apresentações e turnês musicais. Ao longo da carreira, Tiago acumulou experiência em gestão de projetos e desenvolvimento de negócios no setor de entretenimento, além de operações de beach clubs, restaurantes e curadoria musical em destinos turísticos.

Tiago Maia 1 de 5

Com um perfil privado nas redes sociais, o produtor mantém a vida pessoal discreta e longe dos holofotes. O produtor teve um relacionamento de mais de 15 anos, do qual nasceram dois filhos.

Em janeiro deste ano, o produtor foi visto com Ivete na festa de aniversário da artista, onde os dois teriam passado um tempo conversando de maneira reservada. Essa não foi a primeira aparição dos dois juntos.

Desde o início do ano, Tiago já acompanhava Ivete em compromissos profissionais, incluindo apresentações durante o carnaval em São Paulo e Salvador, segundo a revista Caras.