Empresário apontado como affair de Ivete Sangalo marca presença em show da cantora

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Felipe Sena
Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:40
O empresário Tiago Maia apontado como novo romance de Ivete Sangalo após a separação com Daniel Cady, marcou presença no show da turnê “Ivete Clareou”, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (1ª).
Em imagens feitas pelo fotógrafo Victor Chapetta, do Brazil News, e divulgadas pela revista Quem, Tiago Maia aparece com uma camiseta nas cores verde e amarela, em clima de Copa, com “Mainha” estampado nas costas, em referência ao apelido da cantora baiana.
Ivete Sangalo e Tiago Maia
Segundo a Quem, a presença de Tiago já havia chamado atenção no show da turnê, em Florianópolis, onde ele acompanhou a apresentação ao lado de amigos. Na ocasião, registros dele no local circularam nas rede sociais, aumentando a curiosidade do público sobre o possível affair.
O produtor já trabalhou com Ivete, e é dono da produtora responsável pelo projeto “Ivete Clareou”, a Super Sounds.
Nascido em Florianópolis (SC), Tiago Maia é conhecido no setor de eventos pela empresa voltada para a realização de apresentações e turnês musicais. Ao longo da carreira, Tiago acumulou experiência em gestão de projetos e desenvolvimento de negócios no setor de entretenimento, além de operações de beach clubs, restaurantes e curadoria musical em destinos turísticos.
Tiago Maia
Com um perfil privado nas redes sociais, o produtor mantém a vida pessoal discreta e longe dos holofotes. O produtor teve um relacionamento de mais de 15 anos, do qual nasceram dois filhos.
Em janeiro deste ano, o produtor foi visto com Ivete na festa de aniversário da artista, onde os dois teriam passado um tempo conversando de maneira reservada. Essa não foi a primeira aparição dos dois juntos.
Desde o início do ano, Tiago já acompanhava Ivete em compromissos profissionais, incluindo apresentações durante o carnaval em São Paulo e Salvador, segundo a revista Caras.
Além disso, imagens divulgadas pelo portal LeoDias mostram os dois caminhando juntos em Florianópolis com look de treino, em clima de romance. Em um momento os dois caminham na praia de mãos dadas