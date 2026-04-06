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Quem é Tiago Maia, empresário apontado como affair de Ivete Sangalo

Cantora foi vista em clima de romance com empresária em praia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de abril de 2026 às 19:55

Tiago Maia é produtor de turnê da cantora
Tiago Maia é produtor de turnê da cantora Crédito: Reprodução | Instagram

Após a separação de Daniel Cady, Ivete Sangalo voltou aos holofotes ao ser vista com a cantora em viagem para Boston, nos Estados Unidos, em março. O produtor já trabalhou com Ivete, e é dono da produtora responsável pelo projeto Clareou, a Super Sounds.

Nascido em Florianópolis (SC), Tiago Maia é conhecido no setor de eventos pela empresa voltada para a realização de apresentações e turnês musicais. Ao longo da carreira, Tiago acumulou experiência em gestão de projetos e desenvolvimento de negócios no setor de entretenimento, além de operações de beach clubs, restaurantes e curadoria musical em destinos turísticos.

Tiago Maia

Produtor Tiago Maia por Reprodução | Redes Sociais
Produtor Tiago Maia por Reprodução | Redes Sociais
Produtor Tiago Maia por Reprodução | Redes Sociais
Produtor Tiago Maia por Reprodução | Redes Sociais
Produtor Tiago Maia por Reprodução | Redes Sociais
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Produtor Tiago Maia por Reprodução | Redes Sociais

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Com um perfil privado nas redes sociais, o produtor mantém a vida pessoal discreta e longe dos holofotes. O produtor teve um relacionamento de mais de 15 anos, do qual nasceram dois filhos.

Em janeiro deste ano, o produtor foi visto com Ivete na festa de aniversário da artista, onde os dois teriam passado um tempo conversando de maneira reservada. Essa não foi a primeira aparição dos dois juntos.

Ivete Sangalo e Tiago Maia

Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete encontra influenciador que fingiu ser seu sobrinho para conseguir foto com cantor internacional por Wlb.Oficial/Divulgação
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Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução

Desde o início do ano, Tiago já acompanhava Ivete em compromissos profissionais, incluindo apresentações durante o carnaval em São Paulo e Salvador, segundo a revista Caras.

Além disso, imagens divulgadas pelo portal LeoDias mostram os dois caminhando juntos em Florianópolis com look de treino, em clima de romance. Em um momento os dois caminham na praia de mãos dadas

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Ivete Sangalo Ivete Sangalo E Tiago Maia Tiago Maia

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