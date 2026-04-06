NOVO ROMANCE?

Quem é Tiago Maia, empresário apontado como affair de Ivete Sangalo

Cantora foi vista em clima de romance com empresária em praia

Felipe Sena

Publicado em 6 de abril de 2026 às 19:55

Tiago Maia é produtor de turnê da cantora Crédito: Reprodução | Instagram

Após a separação de Daniel Cady, Ivete Sangalo voltou aos holofotes ao ser vista com a cantora em viagem para Boston, nos Estados Unidos, em março. O produtor já trabalhou com Ivete, e é dono da produtora responsável pelo projeto Clareou, a Super Sounds.

Nascido em Florianópolis (SC), Tiago Maia é conhecido no setor de eventos pela empresa voltada para a realização de apresentações e turnês musicais. Ao longo da carreira, Tiago acumulou experiência em gestão de projetos e desenvolvimento de negócios no setor de entretenimento, além de operações de beach clubs, restaurantes e curadoria musical em destinos turísticos.

Tiago Maia 1 de 5

Com um perfil privado nas redes sociais, o produtor mantém a vida pessoal discreta e longe dos holofotes. O produtor teve um relacionamento de mais de 15 anos, do qual nasceram dois filhos.

Em janeiro deste ano, o produtor foi visto com Ivete na festa de aniversário da artista, onde os dois teriam passado um tempo conversando de maneira reservada. Essa não foi a primeira aparição dos dois juntos.

Ivete Sangalo e Tiago Maia 1 de 35

Desde o início do ano, Tiago já acompanhava Ivete em compromissos profissionais, incluindo apresentações durante o carnaval em São Paulo e Salvador, segundo a revista Caras.