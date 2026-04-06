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FOTOS: em clima de romance, Ivete Sangalo e empresário são flagrados de mãos dadas em praia

Cantora e Tiago Maia foram vistos juntos em momentos íntimos durante passagem por Florianópolis

Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:18

Ivete Sangalo e Tiago Maia Crédito: Reprodução/Instagram

A relação entre Ivete Sangalo e o empresário Tiago Maia ganhou novos indícios fora dos palcos. Os dois foram flagrados em clima de intimidade durante passagem por Florianópolis, em Santa Catarina, onde a artista se apresentou no último sábado (4).

Imagens divulgadas pelo portal LeoDias mostram a cantora e o empresário em momentos de lazer, longe da agenda profissional. Em um dos registros, eles aparecem treinando juntos na academia do hotel, conversando de forma próxima. Já em outro momento, caminham de mãos dadas na praia, reforçando as especulações sobre um possível relacionamento.

Ivete Sangalo e Tiago Maia 1 de 35

Até então, a presença de Tiago Maia estava associada principalmente à turnê “Clareou”, atual projeto de Ivete Sangalo, já que ele é responsável pela produção de shows e festivais ligados à artista. O empresário, inclusive, acompanhou de perto a apresentação realizada na capital catarinense.

Os rumores de um affair já vinham circulando, mas os novos flagras dão outro peso à relação, que agora ultrapassa o ambiente profissional. Nos bastidores, Tiago também tem sido visto próximo da família da cantora, incluindo o filho mais velho dela.