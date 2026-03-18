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Ivete Sangalo é liberada para voltar aos treinos após cirurgia no rosto: 'Agora estou pronta'

Cantora passou 20 dias sem se exercitar por conta do procedimento médico

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:19

Ivete Sangalo no hospital após a queda e atualmente, na academia
Ivete Sangalo no hospital após a queda e atualmente, na academia Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo comemorou a volta aos treinos após se recuperar da cirurgia que realizou no rosto. A cantora contou nas redes sociais que foi liberada pelo seu médico e retomou a rotina de exercícios. Animada, ela compartilhou alguns vídeos na academia ao lado de seu personal trainer e não escondeu a empolgação.

"Vamos voltar com tudo?", disse Veveta. Ela explicou que precisou respeitar o tempo de recuperação antes de retomar os exercícios. 

Ivete Sangalo na academia

Ivete Sangalo na academia por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo na academia por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo na academia por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo na academia por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo na academia por Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo na academia por Reprodução/Instagram

"Eu não estava podendo treinar por conta da minha cara de pau... da minha cara de titânio (risos), mas vou voltar agora com tudo. Passei 20 dias sem treinar. Tentei treinar ontem e não era uma boa, tentei anteontem e não era uma boa. Meu doutor falou: 'Mulher, tenha calma'. Agora estou pronta para nhe, nhe, nhe", completou.

Ivete precisou ser submetida a uma operação após quebrar dois ossos na altura das maçãs do rosto. Em um show, ela contou que sofreu um "acidente improvável em casa". "Aconteceu que eu tive um desmaio na minha casa, durante o dia, caí e bati a cabeça no chão", declarou a artista. A cantora também falou que já foi diagnosticada com síndrome vasovagal, que traz predisposições a desmaios em quadros de pressão baixa, estresse ou desidratação.

O procedimento foi realizado em São Paulo e exigiu cuidados no pós-operatório. Após a operação, Veveta tranquilizou os fãs: "Houve uma ruptura do osso e ele foi anexado de volta à sua estrutura original. Esse inchaço é natural, porque houve cirurgia, vasos cortados. Mas está tudo bem", comentou. Ela acrescentou: "Foi uma lesão grave, bastante importante, mas poderia ter sido pior. Poderia ter batido a cabeça em um lugar mais crítico. Foi um livramento".

Vale lembrar que, no início desta semana, surgiram rumores de que Ivete está vivendo um affair com o empresário Tiago Maia. Isso porque os dois foram vistos juntos em Boston, nos Estados Unidos, na segunda-feira (16). Eles, porém, desembarcaram no país acompanhados de outras pessoas. Segundo a Quem, Ivete e Tiago estariam próximos desde o início do ano e até teriam passado boa parte de uma festa de aniversário, em janeiro, conversando ao pé do ouvido.

Ivete Sangalo e Tiago Maia

Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo ganha alta do hospital após cirurgia por Reprodução/ Instagram
Ivete Sangalo faz show no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo por Reprodução/ Instagram
Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais por Reprodução
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete encontra influenciador que fingiu ser seu sobrinho para conseguir foto com cantor internacional por Wlb.Oficial/Divulgação
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Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução

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Cirurgia Ivete Sangalo Treino Ivete Sangalo E Tiago Maia

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