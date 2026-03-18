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Atriz é acusada de usar 'fãs falsos' para pedirem autógrafos e é detonada nas redes

Priyanka Chopra foi filmada atendendo o mesmo casal em momentos diferentes no aeroporto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:12

Priyanka Chopra ao lado dos supostos fãs falsos
Priyanka Chopra ao lado dos supostos fãs falsos Crédito: Reprodução

Dias após participar como uma das apresentadoras do Oscar, Priyanka Chopra voltou aos holofotes por um motivo polêmico. A atriz, que é casada com Nick Jonas, passou a ser acusada nas redes sociais de “contratar” fãs para pedir autógrafos a ela em um aeroporto de Los Angeles.

Os comentários surgiram após a circulação de um vídeo em que a artista aparece sendo abordada por um casal no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX). Nas imagens, ela atende os dois e assina alguns itens. O que chamou atenção dos internautas é que, pouco tempo depois, as mesmas pessoas voltam a abordá-la, aparentemente com os mesmos objetos.

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra ao lado dos supostos fãs falsos por Reprodução
Priyanka Chopra ao lado dos supostos fãs falsos por Reprodução
Priyanka Chopra e Nick Jonas por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra e Nick Jonas por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra e Nick Jonas por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra e Nick Jonas por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra e Nick Jonas por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra e Nick Jonas por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra e Nick Jonas por Reprodução/Instagram
Priyanka Chopra (18 de julho) por Reprodução/Instagram
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Priyanka Chopra ao lado dos supostos fãs falsos por Reprodução

O registro viral foi compartilhado por um usuário que ironizou a situação, classificando o episódio como um “golpe de marketing genial”. Na legenda, ele sugeriu que a ação teria sido pensada para criar a impressão de grande popularidade da atriz em Hollywood.

"Imagine precisar das mesmas duas pessoas fingindo ser fãs só para conseguir imagens para a mídia e dar a impressão de que Priyanka Chopra tem uma enorme base de fãs em Hollywood. Honestamente, isso só mostra o quanto ela está desesperada por publicidade", afirmou.

A repercussão dividiu opiniões. Parte dos internautas criticou duramente a cena. “Meu Deus. Que vergonha. Devem ter recebido muito bem”, comentou um usuário. “Ninguém mais pede autógrafos, querem selfies. Isso com certeza é jogada de marketing”, escreveu outra. “Vergonha alheia”, disse um terceiro.

Por outro lado, alguns fãs saíram em defesa de Priyanka Chopra, argumentando que o casal poderia apenas ter muitos itens para autografar, o que explicaria as duas abordagens.

Leia mais

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Tags:

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