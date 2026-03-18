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Daniel Cady exibe abdômen trincado em treino intenso após fim do casamento com Ivete Sangalo

Nutricionista chamou atenção nas redes ao compartilhar malhação na academia

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:48

Daniel Cady Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady, de 40 anos, compartilhou com os seguidores um momento de seu treino na academia nesta terça-feira (17). O nutricionista chamou atenção ao aparecer fazendo uma série de abdominais e exibindo o abdômen definido. "Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê", escreveu.

Pai de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 6, frutos do relacionamento com Ivete Sangalo, Cady costuma dividir parte da rotina de cuidados com o corpo nas redes sociais.

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Nos últimos dias, o nome dele também ganhou destaque após o portal Leo Dias divulgar que o nutricionista teria viajado para o exterior acompanhado de Carol Magalhães, empresária baiana com quem já teria vivido um relacionamento de seis anos antes de conhecer a cantora.

Segundo a publicação, os dois embarcaram para a Europa no dia 5 de março, dois dias depois de Ivete receber alta hospitalar após passar por uma cirurgia no rosto. No passado, pessoas próximas ao ex-casal acreditavam que o relacionamento poderia evoluir para casamento.

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o término em novembro do ano passado. À época, os dois divulgaram um comunicado conjunto nas redes sociais: "Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós".