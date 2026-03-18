Daniel Cady exibe abdômen trincado em treino intenso após fim do casamento com Ivete Sangalo

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Giuliana Mancini
Publicado em 18 de março de 2026 às 06:48
Daniel Cady, de 40 anos, compartilhou com os seguidores um momento de seu treino na academia nesta terça-feira (17). O nutricionista chamou atenção ao aparecer fazendo uma série de abdominais e exibindo o abdômen definido. "Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê", escreveu.
Pai de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 6, frutos do relacionamento com Ivete Sangalo, Cady costuma dividir parte da rotina de cuidados com o corpo nas redes sociais.
Daniel Cady
Nos últimos dias, o nome dele também ganhou destaque após o portal Leo Dias divulgar que o nutricionista teria viajado para o exterior acompanhado de Carol Magalhães, empresária baiana com quem já teria vivido um relacionamento de seis anos antes de conhecer a cantora.
Segundo a publicação, os dois embarcaram para a Europa no dia 5 de março, dois dias depois de Ivete receber alta hospitalar após passar por uma cirurgia no rosto. No passado, pessoas próximas ao ex-casal acreditavam que o relacionamento poderia evoluir para casamento.
Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o término em novembro do ano passado. À época, os dois divulgaram um comunicado conjunto nas redes sociais: "Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós".
Carol Magalhães