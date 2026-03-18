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Daniel Cady exibe abdômen trincado em treino intenso após fim do casamento com Ivete Sangalo

Nutricionista chamou atenção nas redes ao compartilhar malhação na academia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:48

Daniel Cady
Daniel Cady Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady, de 40 anos, compartilhou com os seguidores um momento de seu treino na academia nesta terça-feira (17). O nutricionista chamou atenção ao aparecer fazendo uma série de abdominais e exibindo o abdômen definido. "Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê", escreveu.

Pai de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 6, frutos do relacionamento com Ivete Sangalo, Cady costuma dividir parte da rotina de cuidados com o corpo nas redes sociais.

Daniel Cady

Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, exibe o abdômen trincado por Reprodução/Instagram
Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, exibe o abdômen trincado por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Ivete Sanagalo e Daniel Cady ficaram juntos durante 17 anos por Reprodução | Redes Sociais
Daniel Cady por Divulgação
Carol Magalhães e Daniel Cady por Reprodução
Carol Magalhães é a suposta nova namorada de Daniel Cady por Reprodução/ Instagram
Daniel Cady e Ivete Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady chama atenção ao exibir shape trincado após prova esportiva e recebe elogios dos seguidores por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução
Ivete volta a comentar post de Daniel Cady em rede social por Reprodução
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
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Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, exibe o abdômen trincado por Reprodução/Instagram

Nos últimos dias, o nome dele também ganhou destaque após o portal Leo Dias divulgar que o nutricionista teria viajado para o exterior acompanhado de Carol Magalhães, empresária baiana com quem já teria vivido um relacionamento de seis anos antes de conhecer a cantora.

Segundo a publicação, os dois embarcaram para a Europa no dia 5 de março, dois dias depois de Ivete receber alta hospitalar após passar por uma cirurgia no rosto. No passado, pessoas próximas ao ex-casal acreditavam que o relacionamento poderia evoluir para casamento.

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o término em novembro do ano passado. À época, os dois divulgaram um comunicado conjunto nas redes sociais: "Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós".

Carol Magalhães

Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Reflexo em óculos escuros teria revelado a presença de Carol Magalhães ao lado de Daniel Cady por Reprodução
Reflexo em óculos escuros teria revelado a presença de Carol Magalhães ao lado de Daniel Cady por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães é a suposta nova namorada de Daniel Cady por Reprodução/ Instagram
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Carol Magalhães por Reprodução

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Tags:

Abdominal Ivete Sangalo Saúde Daniel Cady

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