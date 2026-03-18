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Virginia Fonseca reflete sobre arrependimento após Zé Felipe dizer que não mudaria nada do passado

Influenciadora e cantor, que já foram casados, falaram sobre o tema no mesmo dia nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:34

Zé Felipe e Virginia Fonseca
Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca usou os Stories, nesta terça-feira (17), para compartilhar uma entrevista concedida a Cesar Filho, na qual afirma não se arrepender das escolhas que fez ao longo da vida. Segundo a influenciadora, todas as experiências servem como aprendizado e fazem parte do seu processo de evolução.

A publicação veio duas horas depois de seu ex-marido, Zé Felipe, responder a fãs em uma caixinha de perguntas sobre o mesmo tema. Ao ser questionado se faria algo diferente se pudesse voltar no tempo, o cantor foi direto: "Nada! Tudo é válido. A gente não precisa voltar no tempo para fazer diferente, a gente pode fazer hoje, melhorar cada dia mais. É tudo válido. Não voltaria, não".

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
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Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram

No trecho compartilhado por Virginia, ela reforça uma visão semelhante, destacando que prefere viver as experiências para aprender com elas. "Não me arrependo porque eu aprendo e mudo. Meu pai me falava: 'Por que você quer fazer isso se eu estou te falando para você não fazer isso porque vai dar ruim!'. Ele ficava indignado", contou.

Ela ainda relembrou a própria postura diante dos conselhos: "Eu falava: 'Pai, eu preciso fazer. Você está me falando que tem um buraco lá, mas eu preciso ir, cair, me levantar e aprender a não ir de novo. Então, tiro aprendizado de tudo o que eu vivo. Por isso acho que tudo o que vivi, era para eu ter vivido. O bom do ser humano é a evolução e estou em constante evolução".

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento de cinco anos em maio do ano passado. Juntos, são pais de três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor de 3, e José Leonardo, de 1 ano.

Recentemente, os dois também se envolveram em um pequeno desentendimento. Zé demonstrou incômodo com um vídeo publicado pela ex, em que Virginia dizia que a filha Maria Flor preferia ser maquiada por ela. A fala foi interpretada como uma possível indireta para Ana Castela, amiga e ex-namorada do cantor, que havia maquiado a menina dias antes.

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