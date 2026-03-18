Virginia Fonseca reflete sobre arrependimento após Zé Felipe dizer que não mudaria nada do passado

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Giuliana Mancini
Publicado em 18 de março de 2026 às 06:34
Virginia Fonseca usou os Stories, nesta terça-feira (17), para compartilhar uma entrevista concedida a Cesar Filho, na qual afirma não se arrepender das escolhas que fez ao longo da vida. Segundo a influenciadora, todas as experiências servem como aprendizado e fazem parte do seu processo de evolução.
A publicação veio duas horas depois de seu ex-marido, Zé Felipe, responder a fãs em uma caixinha de perguntas sobre o mesmo tema. Ao ser questionado se faria algo diferente se pudesse voltar no tempo, o cantor foi direto: "Nada! Tudo é válido. A gente não precisa voltar no tempo para fazer diferente, a gente pode fazer hoje, melhorar cada dia mais. É tudo válido. Não voltaria, não".
Filhos de Virginia e Zé Felipe
No trecho compartilhado por Virginia, ela reforça uma visão semelhante, destacando que prefere viver as experiências para aprender com elas. "Não me arrependo porque eu aprendo e mudo. Meu pai me falava: 'Por que você quer fazer isso se eu estou te falando para você não fazer isso porque vai dar ruim!'. Ele ficava indignado", contou.
Ela ainda relembrou a própria postura diante dos conselhos: "Eu falava: 'Pai, eu preciso fazer. Você está me falando que tem um buraco lá, mas eu preciso ir, cair, me levantar e aprender a não ir de novo. Então, tiro aprendizado de tudo o que eu vivo. Por isso acho que tudo o que vivi, era para eu ter vivido. O bom do ser humano é a evolução e estou em constante evolução".
Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento de cinco anos em maio do ano passado. Juntos, são pais de três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor de 3, e José Leonardo, de 1 ano.
Recentemente, os dois também se envolveram em um pequeno desentendimento. Zé demonstrou incômodo com um vídeo publicado pela ex, em que Virginia dizia que a filha Maria Flor preferia ser maquiada por ela. A fala foi interpretada como uma possível indireta para Ana Castela, amiga e ex-namorada do cantor, que havia maquiado a menina dias antes.