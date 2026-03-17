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Roberta Rodrigues quebra o silêncio sobre racismo na Globo e relembra processo: ‘Não poderia baixar a cabeça’

Atriz venceu ação milionária após denunciar racismo e assédio moral nos bastidores de novela da emissora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 22:05

Roberta Rodrigues relembra processo contra a Globo e reforça luta por respeito Crédito: Reprodução/TV Brasil

A atriz Roberta Rodrigues voltou a falar sobre o processo que moveu contra a TV Globo após sofrer racismo e assédio moral durante as gravações da novela Nos Tempos do Imperador. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, exibido nesta terça-feira (17), a artista relembrou o caso e destacou a importância de ter buscado justiça.

Segundo Roberta, a decisão de levar a situação aos tribunais foi motivada pela necessidade de ser ouvida e de não aceitar o desrespeito. “Passei por um caso de racismo com um diretor. Esse diretor foi muito agressivo, ele foi racista e abusivo”, afirmou.

A atriz explicou que tentou encontrar apoio dentro da emissora, mas, diante da falta de acolhimento, decidiu agir. “Eu precisava de uma escuta. Como não tive, fui atrás de onde poderia ser ouvida”, disse.

Roberta Rodrigues

Roberta Rodrigues por Reprodução
Roberta Rodrigues por Reprodução
Roberta Rodrigues por Reprodução
Roberta Rodrigues por Reprodução
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Roberta Rodrigues por Reprodução

O processo terminou com vitória da artista. De acordo com informações publicadas pela colunista Mônica Bergamo, a Justiça determinou o pagamento de R$ 500 mil de indenização por danos morais.

Durante a entrevista, Roberta reforçou que sua postura foi baseada em valores que aprendeu ao longo da vida. “Sempre falei que, no dia que me desrespeitassem, eu iria atrás dos meus direitos. Meu pai sempre disse que eu teria o direito de ser respeitada em qualquer lugar”, declarou.

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A atriz também destacou que o caso ultrapassa a questão individual e representa uma luta coletiva. “Isso serviu para a gente entender que nós, mulheres pretas, temos que ser respeitadas. É nosso direito”, afirmou.

Ao relembrar o episódio, Roberta foi direta ao justificar sua atitude. “Não poderia baixar a cabeça, fingir que nada estava acontecendo e passar por cima de mim mesma”, completou.

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