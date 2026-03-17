ENTENDA

Karoline Lima surge com olhos inchados e preocupa fãs: ‘Chorei muito’

Influenciadora revelou que teve uma noite difícil

Felipe Sena

Publicado em 17 de março de 2026 às 20:29

Karoline Lima é ex do zagueiro do Flamengo, Léo Pereira Crédito: Reprodução | Instagram

Em meio a rumores de volta com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, a influenciadora digital Karoline Lima preocupou os seguidores na manhã desta terça-feira (17), ao surgir com o semblante abatido no Instagram.

Com os olhos inchados, a modelo revelou que teve uma noite difícil e explicou que a aparência ao acordar se deve a um longo período de choro durante a noite. “Ontem eu chorei muito, eu dormi pra caramba também, acordei quase agora”, desabafou.

Karoline Lima 1 de 9

A influenciadora ainda fez uma brincadeira com as seguidoras. “Eu sei que a situação não tá boa, não precisa tá falando né, não to falando de vocês, vocês também estão aí todas feias e eu não to falando de vocês. Vou melhorar, não precisa ficar passando na minha cara”, disse Karoline, que ressaltou que várias seguidoras ficaram preocupadas porque ela disse que chorou. No entanto, Karoline quebrou o mistério, e disse que chorou “de felicidade”.