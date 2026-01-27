Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro pela segunda vez: 'Não estamos mais juntos'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 23:05
Karoline Lima confirmou na noite desta terça-feira (27) que não está mais em um relacionamento com o jogador Léo Pereira. A influenciadora contou que o namoro chegou ao fim há cerca de uma semana e decidiu falar publicamente para evitar rumores sobre o status do casal.
Em uma sequência de vídeos publicados nas redes sociais, Karoline afirmou que preferiu se posicionar antes que surgissem especulações. “Antes de dar espaço para todo esse burburinho, essas suposições, eu prefiro ser bem clara e objetiva, como sempre fui. O fato é que eu e o Léo não estamos mais juntos, não somos mais um casal. Tem uma semana que acabamos”, declarou.
Léo Pereira e Karoline
O término marca mais um capítulo da relação entre Karoline Lima e Léo Pereira, que já havia passado por idas e vindas anteriormente. A influenciadora não entrou em detalhes sobre os motivos da separação e reforçou que a decisão foi tomada de forma discreta, longe da exposição pública.
Nas redes sociais, a notícia repercutiu rapidamente entre fãs e seguidores, que comentaram o fim do namoro e relembraram momentos do casal. Até o momento, Léo Pereira não se pronunciou publicamente sobre o término.