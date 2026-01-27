TÉRMINO

Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro pela segunda vez: 'Não estamos mais juntos'

Em vídeos nas redes sociais, Karoline disse que o relacionamento chegou ao fim há uma semana e pediu cautela com especulações

Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 23:05

Léo Pereira e Karoline Crédito: Reprodução

Karoline Lima confirmou na noite desta terça-feira (27) que não está mais em um relacionamento com o jogador Léo Pereira. A influenciadora contou que o namoro chegou ao fim há cerca de uma semana e decidiu falar publicamente para evitar rumores sobre o status do casal.

Em uma sequência de vídeos publicados nas redes sociais, Karoline afirmou que preferiu se posicionar antes que surgissem especulações. “Antes de dar espaço para todo esse burburinho, essas suposições, eu prefiro ser bem clara e objetiva, como sempre fui. O fato é que eu e o Léo não estamos mais juntos, não somos mais um casal. Tem uma semana que acabamos”, declarou.

Léo Pereira e Karoline 1 de 18

O término marca mais um capítulo da relação entre Karoline Lima e Léo Pereira, que já havia passado por idas e vindas anteriormente. A influenciadora não entrou em detalhes sobre os motivos da separação e reforçou que a decisão foi tomada de forma discreta, longe da exposição pública.