Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro pela segunda vez: 'Não estamos mais juntos'

Em vídeos nas redes sociais, Karoline disse que o relacionamento chegou ao fim há uma semana e pediu cautela com especulações

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 23:05

Léo Pereira e Karoline
Léo Pereira e Karoline Crédito: Reprodução

Karoline Lima confirmou na noite desta terça-feira (27) que não está mais em um relacionamento com o jogador Léo Pereira. A influenciadora contou que o namoro chegou ao fim há cerca de uma semana e decidiu falar publicamente para evitar rumores sobre o status do casal.

Em uma sequência de vídeos publicados nas redes sociais, Karoline afirmou que preferiu se posicionar antes que surgissem especulações. “Antes de dar espaço para todo esse burburinho, essas suposições, eu prefiro ser bem clara e objetiva, como sempre fui. O fato é que eu e o Léo não estamos mais juntos, não somos mais um casal. Tem uma semana que acabamos”, declarou.

Léo Pereira e Karoline

Léo Pereira e Karoline por Reprodução
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Léo Pereira comemora título da Libertadores do Flamengo por Reprodução/Instagram
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Léo Pereira entre Karoline Lima e Flávia Saraiva por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Leo Pereira por Reprodução | Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira em treino do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 18
Léo Pereira e Karoline por Reprodução

O término marca mais um capítulo da relação entre Karoline Lima e Léo Pereira, que já havia passado por idas e vindas anteriormente. A influenciadora não entrou em detalhes sobre os motivos da separação e reforçou que a decisão foi tomada de forma discreta, longe da exposição pública.

Nas redes sociais, a notícia repercutiu rapidamente entre fãs e seguidores, que comentaram o fim do namoro e relembraram momentos do casal. Até o momento, Léo Pereira não se pronunciou publicamente sobre o término.

Leia mais

Imagem - Gabi Lins lança Encanto com Tonho Matéria e sample do Olodum

Gabi Lins lança Encanto com Tonho Matéria e sample do Olodum

Imagem - Maíra Cardi diz temer desabamento de mansão após alerta técnico durante a obra

Maíra Cardi diz temer desabamento de mansão após alerta técnico durante a obra

Imagem - Christiane Torloni vira participante do BBB 26 e web reage: ‘Fada sensata’

Christiane Torloni vira participante do BBB 26 e web reage: ‘Fada sensata’

Tags:

léo Pereira Karoline Lima

Mais recentes

Imagem - Solteira, Paolla Oliveira aparece de surpresa em ensaio da Grande Rio com maiô cavadíssimo

Solteira, Paolla Oliveira aparece de surpresa em ensaio da Grande Rio com maiô cavadíssimo
Imagem - BBB 26: Matheus é eliminado com 79,48% no segundo Paredão e deixa o reality sob forte rejeição

BBB 26: Matheus é eliminado com 79,48% no segundo Paredão e deixa o reality sob forte rejeição
Imagem - Gabi Lins lança Encanto com Tonho Matéria e sample do Olodum

Gabi Lins lança Encanto com Tonho Matéria e sample do Olodum

MAIS LIDAS

Imagem - Elas são um aviso: o que indica a presença de centopeias dentro de casa
01

Elas são um aviso: o que indica a presença de centopeias dentro de casa

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
02

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira
04

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira