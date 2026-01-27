FAMOSOS

Maíra Cardi diz temer desabamento de mansão após alerta técnico durante a obra

Influenciadora afirma estar insegura com mudanças estruturais no projeto da casa e decidiu pedir uma nova avaliação de engenharia antes de se mudar

Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:08

Maíra Cardi diz estar com medo de a mansão desabar Crédito: Reprodução

A obra da mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro ganhou um novo capítulo de apreensão. Nesta terça-feira (27), a influenciadora contou nas redes sociais que passou a temer pela segurança do imóvel após receber alertas de uma arquiteta sobre possíveis falhas técnicas na construção. Segundo ela, o medo de um desabamento é real e não tem relação apenas com questões estéticas.

Maíra explicou que sempre esteve atenta aos acabamentos da casa, mas começou a repensar toda a estrutura depois de ser procurada por uma profissional que apontou inconsistências nos cálculos de vidros utilizados no projeto. A partir disso, a influenciadora passou a questionar se todas as etapas estruturais foram corretamente dimensionadas, principalmente após as alterações feitas ao longo da obra.

Durante o relato, ela contou que o projeto inicial foi ampliado, com inclusão de novos ambientes como quartos, cozinhas e espaços de trabalho, o que pode ter impactado diretamente a base estrutural da construção. Mesmo ressaltando que contratou bons profissionais, Maíra admitiu estar desconfiada e insegura diante das mudanças acumuladas.

Para evitar qualquer risco, a influenciadora afirmou que pretende contratar um engenheiro especializado para revisar todos os cálculos da casa. A ideia é refazer as análises estruturais e solicitar um laudo técnico que confirme se o imóvel é seguro ou se será necessário reforçar partes da construção.