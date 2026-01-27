Acesse sua conta
Maíra Cardi diz temer desabamento de mansão após alerta técnico durante a obra

Influenciadora afirma estar insegura com mudanças estruturais no projeto da casa e decidiu pedir uma nova avaliação de engenharia antes de se mudar

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:08

Maíra Cardi diz estar com medo de a mansão desabar
Maíra Cardi diz estar com medo de a mansão desabar Crédito: Reprodução

A obra da mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro ganhou um novo capítulo de apreensão. Nesta terça-feira (27), a influenciadora contou nas redes sociais que passou a temer pela segurança do imóvel após receber alertas de uma arquiteta sobre possíveis falhas técnicas na construção. Segundo ela, o medo de um desabamento é real e não tem relação apenas com questões estéticas.

Maíra explicou que sempre esteve atenta aos acabamentos da casa, mas começou a repensar toda a estrutura depois de ser procurada por uma profissional que apontou inconsistências nos cálculos de vidros utilizados no projeto. A partir disso, a influenciadora passou a questionar se todas as etapas estruturais foram corretamente dimensionadas, principalmente após as alterações feitas ao longo da obra.

Durante o relato, ela contou que o projeto inicial foi ampliado, com inclusão de novos ambientes como quartos, cozinhas e espaços de trabalho, o que pode ter impactado diretamente a base estrutural da construção. Mesmo ressaltando que contratou bons profissionais, Maíra admitiu estar desconfiada e insegura diante das mudanças acumuladas.

Para evitar qualquer risco, a influenciadora afirmou que pretende contratar um engenheiro especializado para revisar todos os cálculos da casa. A ideia é refazer as análises estruturais e solicitar um laudo técnico que confirme se o imóvel é seguro ou se será necessário reforçar partes da construção.

Apesar do receio, Maíra disse acreditar que nada grave tenha acontecido, mas reforçou que prefere agir com cautela antes de se mudar definitivamente. Ao final, ela pediu sugestões aos seguidores sobre outros pontos que devem ser avaliados em uma obra desse porte, reforçando que prevenir ainda é a melhor decisão.

Maíra Cardi

