Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta

Heider Sacramento
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:06
Um novo capítulo envolvendo a saída de Cariúcha do SBT ganhou contornos ainda mais tensos nesta terça-feira (27). De acordo com informações divulgadas na coluna de Flávio Ricco, no Portal LeoDias, a apresentadora chegou normalmente à emissora para cumprir agenda de trabalho, mas acabou sendo informada de que sua presença não era mais necessária.
Mesmo com contrato válido até o dia 26 de fevereiro, Cariúcha se preparava para participar do programa Fofocalizando quando recebeu o comunicado de dispensa. A orientação foi direta e definitiva, sem previsão de retorno às atividades no canal.
Cariúcha
A decisão aconteceu um dia após a confirmação pública de sua ida para a RedeTV!, o que acelerou o desfecho da relação com o SBT. Nos bastidores, o encerramento foi visto como esperado, mas a forma como ocorreu surpreendeu parte da equipe.
Ainda segundo a coluna de Flávio Ricco, a emissora já iniciou o processo de busca por uma substituta. A missão ficou sob responsabilidade do diretor Marcio Esquilo, que recebeu a orientação de resolver a escolha rapidamente e com um objetivo claro, encontrar um nome considerado superior para ocupar o espaço deixado por Cariúcha.