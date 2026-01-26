Gabriela confronta Babu sobre afastamento e ator reage após discussão no jogo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 22:17
Uma conversa tensa marcou a noite desta segunda-feira (26) no reality. Na Sala Sonho de ser um Milionário, Gabriela decidiu procurar Babu Santana para entender o motivo de um possível afastamento entre os dois após uma discussão envolvendo Juliano Floss.
A sister contou que percebeu uma mudança no comportamento do ator depois do embate com o dançarino e resolveu questioná-lo diretamente. "Deixa eu perguntar para ver se não é coisa da minha cabeça. Eu acho que, depois que eu tive minha discussão com o Juliano [Floss], eu senti que você ficou meio afastado, me tratou diferente... eu não sei se é coisa da minha cabeça", disse Gabriela, ao levantar a hipótese de o distanciamento ter relação com o episódio.
Babu confirmou que se sentiu incomodado com a situação e foi direto na resposta. "Eu senti tudo isso que você falou. Me senti incomodado, achei um exagero da sua parte", afirmou o ator, explicando que não ouviu Juliano gritar durante a discussão. "Ele se fez ouvir. Não quero deslegitimar o seu incômodo, você não era obrigada a falar para ele o que te perguntou", completou.
O brother seguiu detalhando seu ponto de vista e disse que o episódio o deixou desconfortável. "Achei muito fora do tom, do timing, do tempo, eu fiquei assustado. Eu não me afastei, mas, de repente, por ele ser um cara que é meu amigo aqui, eu tenha ficado chateado porque eu acho que você exagerou na dose", declarou.
Babu também afirmou que, na visão dele, Gabriela forçou uma situação que não aconteceu. "Eu sei que aqui é um programa de embate, mas eu achei uma coisa forçada sua. O argumento que você usou de que ele gritou com você é mentira, eu estava do lado", disse o ator, enquanto a sister ouvia em silêncio.
Ao final da conversa, o brother reforçou que não se afastou por estratégia, mas por se sentir desconfortável com a atitude. "Eu não mudei com você, eu simplesmente reagir a uma pessoa que relatou que um amigo meu gritou com ela, e não é verdade, ele não gritou com você. Não é um fato, você inventou", concluiu.