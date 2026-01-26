BBB 26

Gabriela confronta Babu sobre afastamento e ator reage após discussão no jogo

Brother diz que sister exagerou ao relatar embate com Juliano Floss e afirma que situação foi inventada durante conversa no confinamento

Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 22:17

Gabriela questiona Babu Santana sobre afastamento dentro do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Uma conversa tensa marcou a noite desta segunda-feira (26) no reality. Na Sala Sonho de ser um Milionário, Gabriela decidiu procurar Babu Santana para entender o motivo de um possível afastamento entre os dois após uma discussão envolvendo Juliano Floss.

A sister contou que percebeu uma mudança no comportamento do ator depois do embate com o dançarino e resolveu questioná-lo diretamente. "Deixa eu perguntar para ver se não é coisa da minha cabeça. Eu acho que, depois que eu tive minha discussão com o Juliano [Floss], eu senti que você ficou meio afastado, me tratou diferente... eu não sei se é coisa da minha cabeça", disse Gabriela, ao levantar a hipótese de o distanciamento ter relação com o episódio.

Babu confirmou que se sentiu incomodado com a situação e foi direto na resposta. "Eu senti tudo isso que você falou. Me senti incomodado, achei um exagero da sua parte", afirmou o ator, explicando que não ouviu Juliano gritar durante a discussão. "Ele se fez ouvir. Não quero deslegitimar o seu incômodo, você não era obrigada a falar para ele o que te perguntou", completou.

O brother seguiu detalhando seu ponto de vista e disse que o episódio o deixou desconfortável. "Achei muito fora do tom, do timing, do tempo, eu fiquei assustado. Eu não me afastei, mas, de repente, por ele ser um cara que é meu amigo aqui, eu tenha ficado chateado porque eu acho que você exagerou na dose", declarou.

Babu também afirmou que, na visão dele, Gabriela forçou uma situação que não aconteceu. "Eu sei que aqui é um programa de embate, mas eu achei uma coisa forçada sua. O argumento que você usou de que ele gritou com você é mentira, eu estava do lado", disse o ator, enquanto a sister ouvia em silêncio.