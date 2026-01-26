Acesse sua conta
Xanddy fala de amor, família e liberdade ao relembrar 20 anos com Carla Perez: 'Foi aquele furacão'

Cantor relembra início do relacionamento, comenta decisão de seguir carreira solo e revela bastidores do novo momento profissional

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:10

Xanddy relembra 20 anos de casamento e momento de virada na carreira
Xanddy relembra 20 anos de casamento e momento de virada na carreira Crédito: Reprodução/Instagram

Xanddy abriu o coração ao falar sobre os mais de 20 anos de casamento com Carla Perez e o momento de virada na carreira após deixar o Harmonia do Samba, grupo que liderou por 24 anos. Em entrevista ao programa The Noite, que será exibido nesta quarta-feira (28), o cantor refletiu sobre mudanças pessoais, escolhas profissionais e o impacto desse novo ciclo em sua vida.

Vivendo uma fase diferente desde a pandemia, Xanddy explicou que a decisão de sair da banda veio acompanhada de uma necessidade interna de transformação. “Pós-pandemia, eu já vivia uma outra realidade de vida. Precisava de um pouco mais de liberdade e de outras coisas que te obrigam a tomar algumas decisões”, afirmou, ao comentar o desejo de experimentar novos caminhos fora do formato que o consagrou nacionalmente.

Durante o bate-papo, o artista também falou sobre o lançamento de Tá gostoso, música que nasceu de forma espontânea em meio à folia. Segundo ele, a canção surgiu e ganhou vida praticamente dentro do Carnaval, sem grandes planejamentos. “Foi feita e lançada de forma muito espontânea, aconteceu literalmente dentro do Carnaval. Tive um show em São Paulo, coloquei a letra em cima dela e, no dia seguinte, já estávamos brincando em cima do trio”, relembrou.

Ao falar da vida pessoal, Xanddy não escondeu o carinho ao relembrar o início da história com Carla Perez. Casados há mais de duas décadas, os dois se conheceram quando o cantor ainda não era um nome conhecido nacionalmente. “Ela foi a um show quando eu ainda não era reconhecido nacionalmente na Bahia, mas ela já tinha o programa ‘Canta e dança, minha gente’, no SBT. Quando chegou, foi aquele furacão”, contou, arrancando risos da plateia.

O cantor também comentou sobre a rotina em Orlando, onde vive com a família, as amizades no meio artístico e o projeto We are carnaval, iniciativa que leva o clima e a energia do Carnaval da Bahia para os Estados Unidos. “Eu sempre desejei. Faz muita falta, principalmente para os brasileiros que vivem lá”, disse, ao destacar a conexão emocional com a festa que marcou sua trajetória.

