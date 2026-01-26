Acesse sua conta
BBB 26: Parcial da enquete aponta rejeição elevada e deixa participante à beira da eliminação

Berlinda montada após dinâmicas intensas incluiu Leandro, Matheus e Brígido e público indica tendência de eliminação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:05

Brígido, Leandro e Matheus enfrentam Paredão com rejeição elevada
Brígido, Leandro e Matheus enfrentam Paredão com rejeição elevada Crédito: Divulgação/TV Globo

O segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi oficialmente formado na noite de domingo (25), com os participantes Leandro, Matheus e Brígido na disputa pela permanência no reality da Globo. A eliminação está marcada para terça-feira (27), quando o público decidirá quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

A dinâmica que definiu a berlinda começou ainda na sexta-feira (23), com a realização das Caixas-Surpresa, em que Brigido e Alberto Cowboy tiveram de escolher um nome por consenso para ir direto ao Paredão, e a escolha foi Leandro, surpreendendo parte da casa.

2.º Paredão do BBB 26

Leandro do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
Matheus do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
Brigido do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
1 de 3
Leandro do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo

O líder da semana, Babu Santana, indicou Matheus diretamente à berlinda por estratégia de jogo. O terceiro nome saiu da votação da casa no confessionário, com Brígido recebendo mais votos dos colegas, confirmando o trio que agora disputa a preferência popular.

Diferente de outras semanas, não houve Prova Bate e Volta, o que significa que nenhum dos emparedados teve chance de escapar antes da decisão do público.

Parcial da enquete do Correio aponta tendência de eliminação

Enquanto a votação oficial segue aberta nos canais da TV Globo, a Enquete do CORREIO mostra tendências claras entre os internautas que participaram até o momento:

Matheus desponta como o mais rejeitado na parcial da enquete, concentrando 50,91% dos votos para deixar o programa, o equivalente a 9 740 participações entre as 19 131 registradas até o momento. Em seguida aparece Brígido, com 26,52% e 5 073 votos, resultado que indica uma pressão menor do público em comparação ao rival direto. Leandro surge na terceira posição, com 22,57% e 4 318 votos, figurando como o menos ameaçado da berlinda de acordo com o recorte atual da votação.

Vale lembrar que a enquete não interfere no resultado oficial, mas costuma funcionar como um termômetro sobre o humor do público em relação aos emparedados.

O que está em jogo

Com a formação do segundo Paredão, o BBB26 entra em uma fase em que estratégias individuais e percepções externas começam a pesar mais na preferência do público. Alianças internas, atitudes durante as atividades e narrativas criadas ao longo da semana influenciam diretamente nas votações populares.

Agora, a expectativa gira em torno do anúncio oficial, quando um dos três deixará o reality e as dinâmicas internas terão mais espaço para se reorganizar rumo às semanas seguintes.

Tags:

Paredão Televisão bbb 26

