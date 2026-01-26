Acesse sua conta
Como é a casa onde Chaiany, do BBB 26, vive com a família na periferia de Brasília

Participante do reality, mora em uma área afastada do centro, em um imóvel simples, cercado de verde, onde divide a rotina com a filha e os pais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 18:57

Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina Crédito: Reprodução

Antes de entrar no BBB 26 e se tornar um dos nomes mais comentados da edição, Chaiany levava uma vida discreta na periferia de Brasília. A sister mora com a filha Lara, de 9 anos, além do pai e da mãe, na região conhecida como Sol Nascente Pôr do Sol, localizada a cerca de 30 quilômetros do centro da capital federal.

A casa onde a participante vive reflete uma rotina simples e familiar. O imóvel ainda está em fase de construção, com paredes aparentes e sem pintura, e fica em um terreno amplo, com clima de área rural. O espaço é cercado por árvores frutíferas, como mangueira e cajueiro, que fazem parte do dia a dia da família.

Um dos destaques da residência é a grande varanda, equipada com mesas e bancos de madeira, usada como ponto de encontro para almoços e celebrações. No quintal, a família mantém duas piscinas de fibra, uma maior voltada para os adultos e outra menor pensada especialmente para Lara, que é o xodó dos avós.

Nas redes sociais, registros feitos pelo pai de Chaiany mostram o espaço como cenário constante de reuniões familiares e momentos de lazer. Em uma das publicações, ele celebrou o estilo de vida mais tranquilo do local ao afirmar que morar longe do agito urbano tem suas vantagens.

Natural de Goiânia, Chaiany vive em Brasília há alguns anos. Antes da fama, trabalhou como atendente em uma confeitaria, enfrentando longos deslocamentos diários. Sua trajetória até o BBB 26 incluiu a passagem pela Casa de Vidro e mais de 100 horas confinada no Quarto Branco, até garantir a vaga definitiva no programa.

Dentro e fora da casa mais vigiada do país, a participante também chama atenção pelo crescimento nas redes sociais. Chaiany foi a primeira integrante do grupo Pipoca da edição a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram e já se aproxima da marca de 1,5 milhão, consolidando sua popularidade além do reality.

