Como é a mansão de Diogo Nogueira com cozinha protagonista e fogão a lenha

Ambientes amplos e acolhedores refletem a personalidade do cantor

  Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:00

Casa de Diogo Nogueira aposta em cozinha integrada, mesa grande e clima perfeito para reunir amigos
Crédito: Reprodução

O cantor Diogo Nogueira abriu as portas de sua casa para a série documental Lar: Vida Interior, exibida pelo GNT, e revelou um espaço que traduz perfeitamente seu jeito de viver e receber. Com ambientes integrados, a residência aposta em uma cozinha clean conectada à sala, criando um clima acolhedor, funcional e pensado para encontros, música e boa conversa.

A cozinha foi projetada para ser protagonista. Integrada à área social, ela conta com uma ilha central que facilita a circulação e reforça a ideia de convivência. Um dos grandes destaques do espaço é o fogão a lenha, mantido por Diogo como elemento afetivo, ao lado da churrasqueira, reforçando a relação do artista com a culinária, o samba e os encontros informais com amigos e família.

Mansão de Diogo Nogueira

Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
1 de 10
Reprodução

Já a sala segue a mesma proposta de integração e aconchego. O ambiente é marcado por uma grande mesa, pensada especialmente para receber convidados, além de um espaço dedicado a jogos, rodas de conversa e, claro, muita música. A decoração é simples, com tons neutros e objetos pessoais que carregam memórias e ajudam a contar a história do cantor, refletindo sua personalidade descontraída, calorosa e profundamente ligada às raízes.

Ao longo do episódio, a casa de Diogo Nogueira se apresenta não apenas como um lugar para morar, mas como um verdadeiro ponto de encontro, onde comida, música e afeto se misturam, traduzindo o conceito de lar como espaço de convivência, identidade e celebração da vida.

Diogo Nogueira

