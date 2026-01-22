CARNAVAL 2026

Ivete Sangalo vai comandar bloco de carnaval de rua em São Paulo pela primeira vez

Estreia da cantora na folia paulistana está prevista para o pré-carnaval de 2026

Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:48

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação/Bruno Concha

Ivete Sangalo vai viver um momento inédito em sua trajetória artística em 2026. Pela primeira vez, a cantora baiana vai puxar um bloco de carnaval de rua em São Paulo, marcando oficialmente sua estreia na maior folia popular da capital paulista. A informação foi revelada pelo g1 em parceria com a TV Globo.

Segundo as informações, o desfile está programado para o pré-carnaval, no dia 7 de fevereiro. A expectativa é que o bloco aconteça na região do Parque Ibirapuera, na Zona Sul da cidade, um dos principais polos da festa. O trajeto, no entanto, ainda pode sofrer alterações, já que a programação oficial dos blocos de rua ainda não foi divulgada pela SPTuris.

A assessoria de imprensa de Ivete não confirmou oficialmente a apresentação, mas também não desmentiu a participação. De acordo com o g1, o anúncio oficial deve ser feito na próxima semana, durante uma coletiva organizada pela SPTuris no dia 28 de janeiro, com participação da Prefeitura de São Paulo e da empresa patrocinadora do bloco.

Mesmo sendo um dos maiores nomes do carnaval brasileiro e presença garantida todos os anos em Salvador, Ivete nunca havia comandado um bloco de rua na capital paulista. A estreia reforça a força do carnaval de São Paulo e a aproximação com artistas tradicionalmente ligados à folia baiana.