Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leonardo passa por cirurgia e esposa tranquiliza fãs após procedimento

Cantor passou por blefaroplastia com uso de laser e se recupera bem no pós-operatório

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:15

Leonardo passa por cirurgia no rosto e esposa tranquiliza fãs
Leonardo passa por cirurgia no rosto e esposa tranquiliza fãs Crédito: Reprodução

O cantor Leonardo passou por um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira (22), em Goiânia, e deixou fãs atentos nas redes sociais. A atualização sobre o estado de saúde do sertanejo foi feita pela esposa, Poliana Rocha, que publicou uma imagem ao lado do marido e da equipe médica responsável pela intervenção.

Segundo Poliana, Leonardo realizou uma blefaroplastia, cirurgia indicada para remover o excesso de pele das pálpebras. O procedimento incluiu as regiões superior e inferior dos olhos e contou com a aplicação de laser de CO₂, tecnologia considerada moderna e segura. De acordo com a influenciadora, a cirurgia transcorreu dentro do esperado e o resultado inicial foi positivo.

Cantor Leonardo

Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha, Leonardo e Zé Felipe por Reprodução
Ana Castela embarcou em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Leonardo por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
1 de 15
Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução

Na imagem divulgada, o cantor aparece em pé, sorridente e já em fase de recuperação, apresentando apenas um leve inchaço na área dos olhos, reação comum nesse tipo de intervenção estética. A equipe médica acompanhou todo o processo e liberou o artista após o procedimento.

A blefaroplastia com laser é utilizada tanto por razões estéticas quanto funcionais, já que o excesso de pele pode interferir no campo de visão. No caso de Poliana Rocha, por exemplo, a cirurgia teve indicação médica justamente por comprometer a visão, situação que ela já havia relatado anteriormente aos seguidores.

Leonardo segue em repouso e deve retomar a rotina gradualmente, conforme orientação médica, mantendo o acompanhamento no pós-operatório.

Leia mais

Imagem - O Agente Secreto terá sessões com preço de meia-entrada para todos após indicações ao Oscar 2026

O Agente Secreto terá sessões com preço de meia-entrada para todos após indicações ao Oscar 2026

Imagem - Por onde anda Laércio, ex-BBB condenado por estupro e antigo rival de Ana Paula no BBB 16

Por onde anda Laércio, ex-BBB condenado por estupro e antigo rival de Ana Paula no BBB 16

Imagem - Lázaro Ramos se emociona e vibra com indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar

Lázaro Ramos se emociona e vibra com indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar

Tags:

Leonardo

Mais recentes

Imagem - Ex-BBB se torna primeira indicada ao Oscar por participação em ‘O Agente Secreto’; saiba quem é

Ex-BBB se torna primeira indicada ao Oscar por participação em ‘O Agente Secreto’; saiba quem é
Imagem - Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos

Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos
Imagem - Dia de virada: sinal do Universo chega hoje (22 de janeiro) apenas para 4 signos que estiverem atentos

Dia de virada: sinal do Universo chega hoje (22 de janeiro) apenas para 4 signos que estiverem atentos

MAIS LIDAS

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
01

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'
02

Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'

Imagem - Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia
03

Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia

Imagem - Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia
04

Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia