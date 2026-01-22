SAÚDE

Leonardo passa por cirurgia e esposa tranquiliza fãs após procedimento

Cantor passou por blefaroplastia com uso de laser e se recupera bem no pós-operatório

Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:15

Leonardo passa por cirurgia no rosto e esposa tranquiliza fãs Crédito: Reprodução

O cantor Leonardo passou por um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira (22), em Goiânia, e deixou fãs atentos nas redes sociais. A atualização sobre o estado de saúde do sertanejo foi feita pela esposa, Poliana Rocha, que publicou uma imagem ao lado do marido e da equipe médica responsável pela intervenção.

Segundo Poliana, Leonardo realizou uma blefaroplastia, cirurgia indicada para remover o excesso de pele das pálpebras. O procedimento incluiu as regiões superior e inferior dos olhos e contou com a aplicação de laser de CO₂, tecnologia considerada moderna e segura. De acordo com a influenciadora, a cirurgia transcorreu dentro do esperado e o resultado inicial foi positivo.

Cantor Leonardo 1 de 15

Na imagem divulgada, o cantor aparece em pé, sorridente e já em fase de recuperação, apresentando apenas um leve inchaço na área dos olhos, reação comum nesse tipo de intervenção estética. A equipe médica acompanhou todo o processo e liberou o artista após o procedimento.

A blefaroplastia com laser é utilizada tanto por razões estéticas quanto funcionais, já que o excesso de pele pode interferir no campo de visão. No caso de Poliana Rocha, por exemplo, a cirurgia teve indicação médica justamente por comprometer a visão, situação que ela já havia relatado anteriormente aos seguidores.