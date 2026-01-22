Acesse sua conta
Lázaro Ramos se emociona e vibra com indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar

Amizade que nasceu nos palcos de Salvador ganha o mundo com feito inédito do cinema brasileiro

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:15

Lázaro Ramos se emociona ao celebrar a indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar
A indicação de Wagner Moura ao Oscar de Melhor Ator ultrapassou a conquista individual e virou um momento coletivo de celebração. Primeiro brasileiro a disputar a categoria, o ator foi celebrado publicamente por Lázaro Ramos, amigo de longa data, que não segurou a emoção ao comentar o reconhecimento internacional.

Nas redes sociais, Lázaro publicou um vídeo tomado por lágrimas e alegria ao falar da trajetória de Wagner, com quem dividiu palcos, sonhos e o início da carreira artística em Salvador, ainda nos anos 1990. A reação espontânea rapidamente ganhou repercussão e reforçou o simbolismo do momento para a cultura brasileira.

"Vocês viram? Olha aqui o Lazinho chorando de novo! Waguinho indicado ao Oscar! O baiano tem o molho! Melhor elenco, Dona Tânia vai estar lá também! É Brasil no Oscar"

A indicação veio pelo longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Ambientado em 1977, o filme acompanha Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna ao Recife tentando deixar para trás um passado obscuro. O reencontro com a cidade, porém, revela um cenário carregado de tensão política e social, bem distante da tranquilidade que ele buscava.

Lázaro Ramos e Wagner Moura

O elenco reúne ainda nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier. Desde sua estreia no circuito internacional, o longa vem acumulando destaque. Foi ovacionado no Festival de Cannes com mais de dez minutos de aplausos e conquistou os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro, reforçando seu favoritismo na temporada.

