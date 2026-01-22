Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot desta quinta-feira (22 de janeiro) revela viradas no amor e decisões importantes para todos os signos

Leitura das cartas do tarot e movimentos astrológicos indicam um dia de decisões

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A energia desta quinta-feira (22) chega intensa e reveladora. Especialistas em tarot e astrologia apontam um dia marcado por escolhas, encerramentos necessários e novas possibilidades surgindo de forma inesperada. As cartas indicam movimento e os astros reforçam a importância de agir com consciência emocional e clareza mental.

Áries

A carta do dia é O Carro, que fala de avanço e superação. O tarot indica que decisões adiadas precisam ser resolvidas agora. Nos astros, Marte favorece iniciativas profissionais, mas pede cautela com impulsividade no amor.

Touro

O tarot traz A Imperatriz, sinal de crescimento e valorização pessoal. É um bom dia para cuidar de si e fortalecer relações. Vênus ativa assuntos financeiros e pode trazer boas notícias ligadas a dinheiro ou reconhecimento.

Gêmeos

A carta Os Enamorados aponta escolhas importantes. Especialistas alertam para decisões que envolvem sentimentos e parcerias. Mercúrio favorece conversas sinceras e acordos que estavam travados.

Câncer

O tarot revela A Lua, indicando sensibilidade elevada. Emoções podem oscilar, então o dia pede introspecção. Os astros aconselham ouvir a intuição e evitar conflitos familiares desnecessários.

Leão

A carta O Sol ilumina a quinta-feira com vitalidade e confiança. É um excelente dia para se destacar e assumir protagonismo. Os astros favorecem encontros, visibilidade e boas surpresas no campo afetivo.

Virgem

O tarot traz O Eremita, sugerindo reflexão e planejamento. Especialistas indicam que menos é mais neste momento. Nos astros, o foco está na organização da rotina e na saúde emocional.

Libra

A carta Justiça pede equilíbrio e responsabilidade. Questões legais ou decisões importantes ganham destaque. Os astros reforçam a necessidade de agir com honestidade consigo e com os outros.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Escorpião

O tarot mostra A Morte, que simboliza fim de ciclos e renascimento. Algo precisa ser deixado para trás. Astrologicamente, o dia favorece transformações profundas e libertadoras.

Sagitário

A carta A Roda da Fortuna indica mudanças inesperadas. O dia pode trazer reviravoltas positivas. Júpiter amplia oportunidades, principalmente ligadas a viagens, estudos ou novos projetos.

Capricórnio

O tarot revela O Imperador, reforçando autoridade e estrutura. É um bom momento para liderar e tomar decisões firmes. Os astros favorecem assuntos profissionais e metas de longo prazo.

Aquário

A carta A Estrela traz esperança e renovação. Especialistas apontam um dia favorável para acreditar em novos caminhos. Os astros ajudam na cura emocional e em conexões inspiradoras.

Peixes

O tarot apresenta O Mago, indicando poder pessoal e iniciativa. É hora de agir e confiar no próprio talento. Os astros favorecem criatividade, espiritualidade e novas ideias.

Leia mais

Imagem - Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive

Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive

Imagem - Márcio Victor volta a dar entrada em hospital de Salvador e gera apreensão entre fãs

Márcio Victor volta a dar entrada em hospital de Salvador e gera apreensão entre fãs

Imagem - Aline Campos teve o nome envolvido em polêmica após tirar foto com chefe do tráfico no Rio de Janeiro

Aline Campos teve o nome envolvido em polêmica após tirar foto com chefe do tráfico no Rio de Janeiro

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Indicações ao Oscar 2026: saiba que horas começa e onde assistir

Indicações ao Oscar 2026: saiba que horas começa e onde assistir
Imagem - O universo fala mais alto hoje (22 de janeiro) e entrega a resposta que muda decisões de Gêmeos, Virgem, Escorpião e Aquário

O universo fala mais alto hoje (22 de janeiro) e entrega a resposta que muda decisões de Gêmeos, Virgem, Escorpião e Aquário
Imagem - Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia

Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia

MAIS LIDAS

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
01

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve
02

Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve

Imagem - 'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI
03

'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI

Imagem - Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)
04

Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)