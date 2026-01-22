Tarot desta quinta-feira (22 de janeiro) revela viradas no amor e decisões importantes para todos os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06:00
A energia desta quinta-feira (22) chega intensa e reveladora. Especialistas em tarot e astrologia apontam um dia marcado por escolhas, encerramentos necessários e novas possibilidades surgindo de forma inesperada. As cartas indicam movimento e os astros reforçam a importância de agir com consciência emocional e clareza mental.
Áries
A carta do dia é O Carro, que fala de avanço e superação. O tarot indica que decisões adiadas precisam ser resolvidas agora. Nos astros, Marte favorece iniciativas profissionais, mas pede cautela com impulsividade no amor.
Touro
O tarot traz A Imperatriz, sinal de crescimento e valorização pessoal. É um bom dia para cuidar de si e fortalecer relações. Vênus ativa assuntos financeiros e pode trazer boas notícias ligadas a dinheiro ou reconhecimento.
Gêmeos
A carta Os Enamorados aponta escolhas importantes. Especialistas alertam para decisões que envolvem sentimentos e parcerias. Mercúrio favorece conversas sinceras e acordos que estavam travados.
Câncer
O tarot revela A Lua, indicando sensibilidade elevada. Emoções podem oscilar, então o dia pede introspecção. Os astros aconselham ouvir a intuição e evitar conflitos familiares desnecessários.
Leão
A carta O Sol ilumina a quinta-feira com vitalidade e confiança. É um excelente dia para se destacar e assumir protagonismo. Os astros favorecem encontros, visibilidade e boas surpresas no campo afetivo.
Virgem
O tarot traz O Eremita, sugerindo reflexão e planejamento. Especialistas indicam que menos é mais neste momento. Nos astros, o foco está na organização da rotina e na saúde emocional.
Libra
A carta Justiça pede equilíbrio e responsabilidade. Questões legais ou decisões importantes ganham destaque. Os astros reforçam a necessidade de agir com honestidade consigo e com os outros.
Escorpião
O tarot mostra A Morte, que simboliza fim de ciclos e renascimento. Algo precisa ser deixado para trás. Astrologicamente, o dia favorece transformações profundas e libertadoras.
Sagitário
A carta A Roda da Fortuna indica mudanças inesperadas. O dia pode trazer reviravoltas positivas. Júpiter amplia oportunidades, principalmente ligadas a viagens, estudos ou novos projetos.
Capricórnio
O tarot revela O Imperador, reforçando autoridade e estrutura. É um bom momento para liderar e tomar decisões firmes. Os astros favorecem assuntos profissionais e metas de longo prazo.
Aquário
A carta A Estrela traz esperança e renovação. Especialistas apontam um dia favorável para acreditar em novos caminhos. Os astros ajudam na cura emocional e em conexões inspiradoras.
Peixes
O tarot apresenta O Mago, indicando poder pessoal e iniciativa. É hora de agir e confiar no próprio talento. Os astros favorecem criatividade, espiritualidade e novas ideias.