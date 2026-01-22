ASTROLOGIA

Tarot desta quinta-feira (22 de janeiro) revela viradas no amor e decisões importantes para todos os signos

Leitura das cartas do tarot e movimentos astrológicos indicam um dia de decisões

Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A energia desta quinta-feira (22) chega intensa e reveladora. Especialistas em tarot e astrologia apontam um dia marcado por escolhas, encerramentos necessários e novas possibilidades surgindo de forma inesperada. As cartas indicam movimento e os astros reforçam a importância de agir com consciência emocional e clareza mental.

Áries

A carta do dia é O Carro, que fala de avanço e superação. O tarot indica que decisões adiadas precisam ser resolvidas agora. Nos astros, Marte favorece iniciativas profissionais, mas pede cautela com impulsividade no amor.

Touro

O tarot traz A Imperatriz, sinal de crescimento e valorização pessoal. É um bom dia para cuidar de si e fortalecer relações. Vênus ativa assuntos financeiros e pode trazer boas notícias ligadas a dinheiro ou reconhecimento.

Gêmeos

A carta Os Enamorados aponta escolhas importantes. Especialistas alertam para decisões que envolvem sentimentos e parcerias. Mercúrio favorece conversas sinceras e acordos que estavam travados.

Câncer

O tarot revela A Lua, indicando sensibilidade elevada. Emoções podem oscilar, então o dia pede introspecção. Os astros aconselham ouvir a intuição e evitar conflitos familiares desnecessários.

Leão

A carta O Sol ilumina a quinta-feira com vitalidade e confiança. É um excelente dia para se destacar e assumir protagonismo. Os astros favorecem encontros, visibilidade e boas surpresas no campo afetivo.

Virgem

O tarot traz O Eremita, sugerindo reflexão e planejamento. Especialistas indicam que menos é mais neste momento. Nos astros, o foco está na organização da rotina e na saúde emocional.

Libra

A carta Justiça pede equilíbrio e responsabilidade. Questões legais ou decisões importantes ganham destaque. Os astros reforçam a necessidade de agir com honestidade consigo e com os outros.

Tarot 1 de 24

Escorpião

O tarot mostra A Morte, que simboliza fim de ciclos e renascimento. Algo precisa ser deixado para trás. Astrologicamente, o dia favorece transformações profundas e libertadoras.

Sagitário

A carta A Roda da Fortuna indica mudanças inesperadas. O dia pode trazer reviravoltas positivas. Júpiter amplia oportunidades, principalmente ligadas a viagens, estudos ou novos projetos.

Capricórnio

O tarot revela O Imperador, reforçando autoridade e estrutura. É um bom momento para liderar e tomar decisões firmes. Os astros favorecem assuntos profissionais e metas de longo prazo.

Aquário

A carta A Estrela traz esperança e renovação. Especialistas apontam um dia favorável para acreditar em novos caminhos. Os astros ajudam na cura emocional e em conexões inspiradoras.

Peixes