Por onde anda Laércio, ex-BBB condenado por estupro e antigo rival de Ana Paula no BBB 16

Ex-participante do reality cumpre regime semiaberto há quatro anos depois de condenação por crimes contra menor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:57

Ex-participante do BBB 16 cumpre regime semiaberto desde 2021 após condenação por crimes contra menor
Ex-participante do BBB 16 cumpre regime semiaberto desde 2021 após condenações Crédito: Reprodução

A presença de Ana Paula Renault no BBB 26 reacendeu entre o público um capítulo polêmico do BBB 16 que envolve um de seus principais rivais daquela edição. Laércio, ex-participante do reality, cumpre regime semiaberto desde 2021 após ser condenado por crimes cometidos contra uma menor de idade.

O assunto voltou a circular nas redes depois de recentes embates protagonizados por Ana Paula na edição atual do programa. A situação fez muitos telespectadores lembrarem das acusações feitas pela jornalista ainda durante o confinamento de 2016, quando ela entrou em confronto direto com Laércio dentro da casa.

Meses após o fim do BBB 16, o ex-brother foi preso em Curitiba, em maio de 2016, em meio a uma investigação que já estava em andamento antes mesmo da estreia do reality. Em setembro de 2017, ele foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável e por fornecer bebida alcoólica a uma adolescente de 13 anos. De acordo com as apurações, os crimes teriam ocorrido em 2012.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Ana Paula Renault (Paredão) por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault participu de programa n por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
1 de 25
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Na época do julgamento, autoridades reforçaram que qualquer ato libidinoso envolvendo menores de 14 anos configura crime, independentemente de consentimento. A defesa de Laércio negou as acusações e afirmou que recorreria da decisão judicial.

Em agosto de 2021, menos de quatro anos após a condenação, Laércio progrediu para o regime semiaberto. Desde então, passou a cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica e ingressou em um curso de graduação, medida considerada pela Justiça como parte do processo de reintegração social.

A última movimentação do caso ocorreu em outubro de 2025, quando a Justiça retirou a exigência de que o ex-BBB comprovasse vínculo de trabalho formal em juízo. Atualmente, ele segue em regime semiaberto, quatro anos após a progressão de pena.

