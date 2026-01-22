REALITY SHOW

Por onde anda Laércio, ex-BBB condenado por estupro e antigo rival de Ana Paula no BBB 16

Ex-participante do reality cumpre regime semiaberto há quatro anos depois de condenação por crimes contra menor

Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:57

Ex-participante do BBB 16 cumpre regime semiaberto desde 2021 após condenações Crédito: Reprodução

A presença de Ana Paula Renault no BBB 26 reacendeu entre o público um capítulo polêmico do BBB 16 que envolve um de seus principais rivais daquela edição. Laércio, ex-participante do reality, cumpre regime semiaberto desde 2021 após ser condenado por crimes cometidos contra uma menor de idade.

O assunto voltou a circular nas redes depois de recentes embates protagonizados por Ana Paula na edição atual do programa. A situação fez muitos telespectadores lembrarem das acusações feitas pela jornalista ainda durante o confinamento de 2016, quando ela entrou em confronto direto com Laércio dentro da casa.

Meses após o fim do BBB 16, o ex-brother foi preso em Curitiba, em maio de 2016, em meio a uma investigação que já estava em andamento antes mesmo da estreia do reality. Em setembro de 2017, ele foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável e por fornecer bebida alcoólica a uma adolescente de 13 anos. De acordo com as apurações, os crimes teriam ocorrido em 2012.

Na época do julgamento, autoridades reforçaram que qualquer ato libidinoso envolvendo menores de 14 anos configura crime, independentemente de consentimento. A defesa de Laércio negou as acusações e afirmou que recorreria da decisão judicial.

Em agosto de 2021, menos de quatro anos após a condenação, Laércio progrediu para o regime semiaberto. Desde então, passou a cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica e ingressou em um curso de graduação, medida considerada pela Justiça como parte do processo de reintegração social.