VÍDEO: Reação da plateia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton viraliza

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de março de 2026 às 11:51
Na noite desta quarta-feira (11) durante o Programa do Ratinho, no SBT, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, proferiu ofensas e críticas contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). Além da revolta nas redes sociais e das ameaças de processo, um vídeo focado na plateia do programa está circulando nas redes sociais.
No registro, que já acumula milhares de visualizações, o foco vai direto para as mulheres que acompanhavam a gravação no estúdio. Enquanto Ratinho questionava a legitimidade de Erika para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, alegando que o posto deveria ser de uma mulher cisgênero, a expressão de três mulheres no auditório roubou a cena.
Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton
Nas imagens, é possível ver o exato momento em que o choque toma conta das convidadas. Com bocas abertas e olhares de incredulidade, elas parecem não acreditar no que estão ouvindo ao vivo. Para os internautas, essa reação foi o 'suco' do que muitos telespectadores sentiram ao assistir à cena em casa.
"A plateia somos nós", comentou um usuário no X (antigo Twitter). Outro destacou que, mesmo em um ambiente teoricamente controlado pela produção, o espanto foi genuíno e impossível de esconder. Nas redes sociais, famosos e internautas acusam o comunicador de transfobia, reforçando que o desconforto não ficou restrito apenas ao público LGBTQIA+.
Até o fechamento desta matéria, o SBT não se manifestou oficialmente sobre as falas do apresentador.