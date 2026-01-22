Acesse sua conta
Entenda como vai funcionar a Prova do Líder com disputa em duas fases e vaga ao vivo

Dinâmica exige equilíbrio, estratégia e rapidez para garantir lugar na final da noite

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:40

Brothers e sisters vão disputar a prova em duas etapas
Brothers e sisters vão disputar a prova em duas etapas Crédito: Reprodução/TV Globo

Os participantes do BBB 26 começaram na tarde desta quinta-feira (22), a disputa pela segunda Prova do Líder da temporada. A dinâmica foi apresentada por Tadeu Schmidt e já colocou os brothers e sisters diante de um desafio que mistura raciocínio rápido, estratégia e precisão. Apenas quatro competidores avançam para a fase decisiva, que será realizada ao vivo no programa desta noite.

A prova é individual e tem como objetivo equilibrar uma gangorra equipada com duas bandejas. De um lado, há três caixas de Amstel Ultra e, do outro, seis caixas de outras bebidas, todas fixas e sem possibilidade de remoção. Ao iniciar o cronômetro, o participante pode pegar quantas caixas de Amstel quiser e posicioná-las apenas no lado indicado pelo Dummy, tentando alcançar o ponto de equilíbrio marcado por uma faixa vermelha.

O detalhe que aumenta a dificuldade é que a gangorra não funciona de forma convencional. Mesmo com todas as caixas posicionadas, o ponteiro pode não permanecer estável, exigindo ajustes manuais nas bandejas até que a seta se mantenha dentro da faixa de equilíbrio. Após encontrar a posição correta, o brother deve apertar o botão e aguardar dez segundos sem tocar em nada para que a prova seja validada. Qualquer oscilação nesse período elimina o jogador.

A estratégia fica por conta de cada participante, já que as caixas têm pesos diferentes e permitem múltiplas combinações possíveis. Os quatro melhores tempos garantem vaga na final ao vivo, enquanto quem ainda não participou da dinâmica aguarda confinamento nos quartos determinados pela produção. A expectativa agora gira em torno de quem conseguirá unir calma e agilidade para conquistar a liderança da semana.

