Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem são os quatro classificados para a Prova do Líder desta quinta-feira (22)

Quatro brothers avançam para a fase ao vivo da disputa e seguem na briga pela liderança da semana no BBB 26

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:14

Tadeu Schmidt, BBB 24
Tadeu Schmidt Crédito: Divulgação

A disputa pela segunda liderança do BBB 26 começou na tarde desta quinta-feira (22) e já afunilou o jogo. Após a etapa classificatória apresentada por Tadeu Schmidt, apenas quatro participantes garantiram vaga na fase decisiva da Prova do Líder, que vai acontecer ao vivo no programa desta noite.

Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade foram os mais rápidos e precisos na dinâmica inicial, conquistando os melhores tempos entre os competidores. Agora, o quarteto segue na briga direta pela liderança da semana, que promete mexer com as estratégias da casa.

A prova exigiu concentração e cálculo. Os brothers e sisters precisaram lidar com uma gangorra equipada com bandejas cheias de caixas de bebidas. De um lado, estavam três caixas de Amstel Ultra, enquanto o outro reunia seis caixas de diferentes rótulos, todas fixas. A missão era retirar apenas as caixas permitidas e reposicioná-las conforme a orientação do Dummy, buscando atingir o equilíbrio exato indicado por uma faixa vermelha.

Quem conseguiu dominar o desafio avançou para a final ao vivo, onde apenas um sairá com o colar do Líder e o poder de movimentar o jogo nos próximos dias.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo vai comandar bloco de carnaval de rua em São Paulo pela primeira vez

Ivete Sangalo vai comandar bloco de carnaval de rua em São Paulo pela primeira vez

Imagem - Entenda como vai funcionar a Prova do Líder com disputa em duas fases e vaga ao vivo

Entenda como vai funcionar a Prova do Líder com disputa em duas fases e vaga ao vivo

Imagem - Leonardo passa por cirurgia e esposa tranquiliza fãs após procedimento

Leonardo passa por cirurgia e esposa tranquiliza fãs após procedimento

Tags:

big Brother Brasil Prova do Líder

Mais recentes

Imagem - Frejat recebe o pai de 102 anos em show e emociona; saiba detalhes

Frejat recebe o pai de 102 anos em show e emociona; saiba detalhes
Imagem - Smirnoff reforça presença no Festival de Verão e aposta em experiências em Salvador

Smirnoff reforça presença no Festival de Verão e aposta em experiências em Salvador
Imagem - Saiba por quê Agrado esconde sua identidade de João Raul em ‘Coração Acelerado’

Saiba por quê Agrado esconde sua identidade de João Raul em ‘Coração Acelerado’

MAIS LIDAS

Imagem - Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos
01

Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos

Imagem - Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho
02

Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho

Imagem - Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'
03

Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'

Imagem - Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos
04

Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos