REALITY SHOW

Saiba quem são os quatro classificados para a Prova do Líder desta quinta-feira (22)

Quatro brothers avançam para a fase ao vivo da disputa e seguem na briga pela liderança da semana no BBB 26

Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:14

Tadeu Schmidt Crédito: Divulgação

A disputa pela segunda liderança do BBB 26 começou na tarde desta quinta-feira (22) e já afunilou o jogo. Após a etapa classificatória apresentada por Tadeu Schmidt, apenas quatro participantes garantiram vaga na fase decisiva da Prova do Líder, que vai acontecer ao vivo no programa desta noite.

Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade foram os mais rápidos e precisos na dinâmica inicial, conquistando os melhores tempos entre os competidores. Agora, o quarteto segue na briga direta pela liderança da semana, que promete mexer com as estratégias da casa.

A prova exigiu concentração e cálculo. Os brothers e sisters precisaram lidar com uma gangorra equipada com bandejas cheias de caixas de bebidas. De um lado, estavam três caixas de Amstel Ultra, enquanto o outro reunia seis caixas de diferentes rótulos, todas fixas. A missão era retirar apenas as caixas permitidas e reposicioná-las conforme a orientação do Dummy, buscando atingir o equilíbrio exato indicado por uma faixa vermelha.