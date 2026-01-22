Você está cuidando da sua saúde? Universo envia alerta para 5 signos esta semana (22 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 20:20
O corpo fala, e hoje ele está pedindo inovação. A energia de Aquário nos convida a sair da rotina de exercícios maçante e buscar algo que traga prazer.
Touro, que tal focar naquele ritual de skin care ou hidratação que você vive adiando?
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Gêmeos e Sagitário, o céu pede ar puro: saia da frente das telas e vá caminhar em um parque.
Já para os nativos de Leão, o alerta é para a circulação; levante-se, alongue-se. A saúde hoje não é apenas sobre não estar doente, é sobre sentir-se vibrante e conectado com a própria energia.
Escute sua intuição; ela é o seu melhor GPS.