Sarah, Juliano, Babu e Marcelo: quem você acha que deve ganhar a segunda prova do Líder do BBB 26?

Segunda etapa da prova do líder acontece na noite desta quinta-feira (22)

  Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 20:57

Marcelo, Juliano, Babu e Sarah disputam a segunda etapa da prova do Líder
Marcelo, Juliano, Babu e Sarah disputam a segunda etapa da prova do Líder

Na tarde desta quinta-feira (22), aconteceu a segunda prova do líder do BBB 26. O objetivo da prova foi equilibrar cervejas e outras bebidas em uma gangorra no menor tempo possível, e o brother ou sister que fizesse o melhor tempo, iria para a segunda etapa.

Quem passou para a prova que acontece ao vivo nesta noite foi Sarah Andrade, Juliano Floss, Babu Santana e Marcelo Dourado.

Saiba como foi a dinâmica da Segunda prova do Líder

Na tarde desta quinta-feira (22), os brothers e sisters participaram da primeira etapa da Prova do Líder do BBB 26, após explicação do apresentador Tadeu Schmidt.

Com patrocínio de uma marca de cerveja, a prova foi individual, constituída por duas etapas. O objetivo foi equilibrar duas bandejas em uma gangorra. O jogo começou com três caixas de cerveja de um lado e seis caixas de outras bebidas no outro. Os participantes não puderam tirar as caixas, pois estavam presas.

Quando Tadeu autorizasse, os participantes poderiam apertar o botão para disparar o cronômetro. Cada um(a) deveria ir onde estão as caixas de cerveja, pegar quantas quisesse e colocar apenas em um lado da gangorra que o Dummy indicasse, até a gangorra ficar equilibrada.

Para saber se a gangorra estava equilibrada foi necessário verificar se a seta estava dentro da faixa de equilíbrio vermelha. Para saber era necessário olhar para a câmera travada de frente pra gangorra. Equilibrou, era só ir lá e apertar o botão.

No entanto, a gangorra não era comum, pois era possível colocar todas as caixas possíveis na bandeja e a setinha não precisava estar na faixa de equilíbrio.

“Você vai ter que mexer na bandeja pra colocar na faixa de equilíbrio, caso não aconteça espontâneamente, e soltar pra ver se está equilibrado. Às vezes, você vai soltar e a setinha vai subir de novo”, detalhou Tadeu.

A prova só foi validada após 10 segundos, por isso era importante não mexer em nada depois de apertar o botão por causa da contagem regressiva automática. “Se isso acontecer dentro desses dez segundos, não valeu a prova, você está eliminado”, disse Tadeu. Com isso, os quatro melhores tempos se classificavam para a fase final da Prova ao vivo, que aconteceu nesta noite, em uma segunda rodada, em que os brothers e sisters puderam usar uma estratégia unicamente individual.

Para você, que deve ganhar a segunda prova do Líder do BBB 26?

Relembre como foi a primeira semana do BBB 26

A primeira semana do BBB 26 já começou com várias tretas e altos e baixos para alguns brothers e sisters. Logo na primeira prova do Líder, Henri Castelli teve uma convulsão ao vivo e precisou ser socorrido às pressas. Em seguida, o ator teve outro episódio de convulsão e foi eliminado do jogo.

Vale lembrar que o artista recebeu ajuda principalmente de Alberto Cowboy, que venceu a prova após 26 horas de prova. No mesmo dia, um pouco mais cedo, aconteceu o primeiro bate-boca da casa, entre Sol e Milena.

Relembre a primeira festa do BBB 26

Tudo começou após Sol dar o emoji de planta para Milena no queridometro, e a recreadora infantil resolveu questionar durante a prova do Líder. “Cresça e apareça”, disse Sol. “Eu não cresço mais não, já passei dos 18 [anos]”, retrucou Milena.

E as tretas não pararam por aí. A rivalidade entre Aline e Ana Paula, que parecia que iria render, não durou nem uma semana, ou melhor, a rivalidade que a “namaste” criou “na cabeça dela”, de acordo com a jornalista.

Na hora de comprar alimentos com as famosas estalecas, Ana Paula não atendeu o pedido de Aline em comprar mais ovos, já que a musa não come carne vermelha, mas pensou no coletivo e decidiu adquirir mais carne, o que foi motivo de exposição no Sincerão.

Aline alegou que Ana Paula “não pensou no coletivo”. Já Ana Paula afirmou que ao contrário do que a sister apontou, ela “pensou no coletivo” ao comprar mais do que outras pessoas da casa mais gostavam.

Aline foi parar no paredão após Marcelo atender o bigfone, ganhar imunidade e indicá-la. Ela que ganhou o direito de indicar outra pessoa, mirou em Ana Paula. E por fim, Cowboy, líder da vez, indicou Milena. Aline foi eliminada em disputa acirrada, com um pouco mais de 60% dos votos.

Um caso de assédio ainda marcou a edição do BBB 26, após Pedro tentar beijar Jordana a força. Pedro desistiu do reality e chegou a ser internado pela família em uma clínica psiquiátrica.

Além disso, já é possível perceber que muitos participantes estão mudando visões de jogo, e as formações de alianças começaram, como entre Jonas, Sarah e Cowboy, entre outros, sobretudo com a chegada dos brothers e sisters do Quarto Branco.

