Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos

Família fala em surto e hospital mantém sigilo sobre a internação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:49

Pedro foi levado para hospital psiquiátrico
Pedro foi levado para hospital psiquiátrico Crédito: Reprodução

Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do BBB 26, foi internado em uma instituição psiquiátrica no município de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A internação ocorreu na quarta-feira (21), um dia após a desistência do reality, motivada por um episódio de assédio dentro da casa. Fotos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele é levado até uma ambulância do Sistema Único de Saúde (SUS) com os pés amarrados, o que gerou forte repercussão.

Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução

Segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, a decisão pela internação partiu da família de Pedro, que afirma que ele teria sofrido um surto durante o confinamento. O ex-brother foi encaminhado ao Hospital San Julian, instituição psiquiátrica filantrópica ligada ao SUS e considerada referência no tratamento de dependência química e transtornos mentais em fases graves e agudas.

De acordo com o portal LeoDias, Pedro chegou ao hospital em uma ambulância, acompanhado por dois homens e por sua mãe. Ainda segundo o site, uma força-tarefa foi montada para garantir total sigilo sobre a internação, seguindo protocolos rígidos de segurança adotados pela unidade.

O Hospital San Julian atende pacientes adultos e adolescentes e é dividido em setores específicos. Pedro estaria internado na Unidade Bion, ala destinada a cerca de 150 pacientes adultos do sexo masculino, com diagnósticos como esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno esquizoafetivo, depressão e outras condições psiquiátricas consideradas severas. O complexo também conta com a Unidade Rached, voltada ao atendimento de adolescentes dependentes de substâncias psicoativas, e a Unidade Jellinek, que recebe adultos com dependência de álcool, crack e outras drogas.

Pedro Henrique é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual. O episódio ocorreu dentro do reality show e teve como vítima a advogada Jordana Morais. As imagens da internação e a informação de que ele teria sido levado amarrado provocaram reações intensas nas redes sociais.

“Parece que mais uma vez a condição mental e a dependência são usadas como muletas para a falta de caráter”, escreveu um internauta. Outra pessoa afirmou: “Vão usar de problemas psiquiátricos e vício pra dizer que o que ele fez, o crime de importunação sexual, não é culpa dele. Absurdo isso. Espero que isso não cole e ele pague pelo crime que cometeu em rede nacional”.

Até agora, nem a defesa de Pedro Henrique nem representantes oficiais do Hospital San Julian divulgaram esclarecimentos públicos adicionais sobre a internação ou sobre as circunstâncias do encaminhamento do ex-participante à unidade.

