Escova esse dente, parceiro: bactérias da gengiva estão por trás de infarto e inflamações em órgãos vitais

Saiba como bactérias da gengiva podem atingir órgãos vitais e causar inflamações

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 22:00

Especialista alerta que higiene bucal é tão importante quanto exercícios e dieta Crédito: Freepik

Ignorar um sangramento na gengiva pode ser um erro fatal para sua saúde geral. O especialista Jonathan B. Levine revelou que problemas bucais estão ligados diretamente ao funcionamento de órgãos vitais.

Assim sendo, manter a boca limpa é fundamental para evitar doenças crônicas graves.

Conexão entre gengiva e órgãos

A ciência demonstra que o acúmulo de placa bacteriana gera riscos para o coração e cérebro.

Além disso, essa condição está associada ao desenvolvimento de derrames e complicações no diabetes. Portanto, a saúde sistêmica depende muito do que acontece na sua cavidade bucal.

Quando a gengiva adoece, bactérias nocivas conseguem entrar no fluxo sanguíneo com facilidade.

"Sabe o que é? A bactéria que causa inflamação na boca acaba em todas essas áreas do corpo que causam essas doenças", detalhou o dentista Levine em entrevista ao New York Post.

Ameaças graves ao coração

A bactéria P. gingivalis consegue se deslocar para a artéria carótida, agravando quadros inflamatórios.

No entanto, o impacto não para por aí, atingindo também o sistema digestivo. Esse processo contínuo de inflamação fragiliza o corpo humano de forma silenciosa e perigosa.

De acordo com um estudo do Journal of Clinical Periodontology, a saúde bucal precária aumentou drasticamente a mortalidade na pandemia.

Pacientes com problemas graves de gengiva enfrentaram riscos de morte quase nove vezes maiores. Assim, tratar infecções bucais é uma questão de sobrevivência.

Cuidados práticos de prevenção

Mantenha o hábito de trocar sua escova a cada três meses para garantir a eficiência.

Além disso, reduza o consumo de doces e consulte um profissional regularmente para avaliações. Caso sinta dentes amolecidos ou mau hálito persistente, procure ajuda odontológica imediatamente.