Escova esse dente, parceiro: bactérias da gengiva estão por trás de infarto e inflamações em órgãos vitais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 22:00
Ignorar um sangramento na gengiva pode ser um erro fatal para sua saúde geral. O especialista Jonathan B. Levine revelou que problemas bucais estão ligados diretamente ao funcionamento de órgãos vitais.
Assim sendo, manter a boca limpa é fundamental para evitar doenças crônicas graves.
A ciência demonstra que o acúmulo de placa bacteriana gera riscos para o coração e cérebro.
Além disso, essa condição está associada ao desenvolvimento de derrames e complicações no diabetes. Portanto, a saúde sistêmica depende muito do que acontece na sua cavidade bucal.
Quando a gengiva adoece, bactérias nocivas conseguem entrar no fluxo sanguíneo com facilidade.
"Sabe o que é? A bactéria que causa inflamação na boca acaba em todas essas áreas do corpo que causam essas doenças", detalhou o dentista Levine em entrevista ao New York Post.
A bactéria P. gingivalis consegue se deslocar para a artéria carótida, agravando quadros inflamatórios.
No entanto, o impacto não para por aí, atingindo também o sistema digestivo. Esse processo contínuo de inflamação fragiliza o corpo humano de forma silenciosa e perigosa.
De acordo com um estudo do Journal of Clinical Periodontology, a saúde bucal precária aumentou drasticamente a mortalidade na pandemia.
Pacientes com problemas graves de gengiva enfrentaram riscos de morte quase nove vezes maiores. Assim, tratar infecções bucais é uma questão de sobrevivência.
Mantenha o hábito de trocar sua escova a cada três meses para garantir a eficiência.
Além disso, reduza o consumo de doces e consulte um profissional regularmente para avaliações. Caso sinta dentes amolecidos ou mau hálito persistente, procure ajuda odontológica imediatamente.
Levine destaca que a boca é o pilar esquecido da saúde moderna. "Especialistas que estudam longevidade geralmente citam quatro pilares principais: sono adequado, nutrição balanceada, atividade física regular e vida consciente. E eu acrescentaria mais um quinto fator importante: a saúde bucal", disse ele.