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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de março de 2026 às 22:22
Nesta quarta-feira, 18 de março, a saúde deixa de ser apenas uma questão física para se tornar um processo holístico profundo. Com a Lua Nova em Peixes, nosso campo energético está extremamente sensível e aberto para renovações. É o dia perfeito para iniciar tratamentos naturais, yoga ou terapias que conectem mente e corpo. Se você sentiu cansaço nos últimos dias, entenda que era o seu organismo se preparando para este renascimento. Hoje, o maior remédio é o descanso consciente e a nutrição da alma.
Signos como Áries, Libra e Leão precisam focar na regeneração. Para o ariano, a saúde mental é o ponto chave, pedindo meditação; para o libriano, tratamentos homeopáticos e yoga trazem equilíbrio; e para o leonino, é dia de transmutação e limpezas energéticas. Ouça o que os seus sintomas estão tentando comunicar. Muitas vezes, uma dor física é apenas um reflexo de uma emoção que não foi processada. Use a energia de Peixes para dissolver esses nós com suavidade.
Os signos no trabalho
O contato com o sagrado e com a natureza funciona como um verdadeiro fortalecedor imunológico hoje. Beber água com intenção, tomar um banho de ervas ou caminhar descalço na grama ajuda a aterrar a energia e acalmar os pensamentos. Peixes rege os pés e o sistema linfático, então massagear os pés ou fazer uma drenagem ajudará a liberar toxinas físicas e emocionais. Quando cuidamos da nossa aura, o corpo físico responde com uma vitalidade renovada e brilhante.
Ao final do dia, pratique o ritual sugerido pelo céu: entregue seus medos e preocupações ao universo. Escreva seus sonhos, use a água como elemento de limpeza e sinta a leveza de começar do zero. A Lua Nova em Peixes nos ensina que a cura real vem de dentro para fora. Ao proteger seu campo vibracional e respeitar os limites do seu corpo, você se prepara para entrar no novo ano astrológico com força total. Respire fundo, perdoe-se e deixe a luz entrar.