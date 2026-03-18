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Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)

Aprenda rituais simples para fortalecer sua imunidade energética

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 22:22

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, 18 de março, a saúde deixa de ser apenas uma questão física para se tornar um processo holístico profundo. Com a Lua Nova em Peixes, nosso campo energético está extremamente sensível e aberto para renovações. É o dia perfeito para iniciar tratamentos naturais, yoga ou terapias que conectem mente e corpo. Se você sentiu cansaço nos últimos dias, entenda que era o seu organismo se preparando para este renascimento. Hoje, o maior remédio é o descanso consciente e a nutrição da alma.

Signos como Áries, Libra e Leão precisam focar na regeneração. Para o ariano, a saúde mental é o ponto chave, pedindo meditação; para o libriano, tratamentos homeopáticos e yoga trazem equilíbrio; e para o leonino, é dia de transmutação e limpezas energéticas. Ouça o que os seus sintomas estão tentando comunicar. Muitas vezes, uma dor física é apenas um reflexo de uma emoção que não foi processada. Use a energia de Peixes para dissolver esses nós com suavidade.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
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Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

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O contato com o sagrado e com a natureza funciona como um verdadeiro fortalecedor imunológico hoje. Beber água com intenção, tomar um banho de ervas ou caminhar descalço na grama ajuda a aterrar a energia e acalmar os pensamentos. Peixes rege os pés e o sistema linfático, então massagear os pés ou fazer uma drenagem ajudará a liberar toxinas físicas e emocionais. Quando cuidamos da nossa aura, o corpo físico responde com uma vitalidade renovada e brilhante.

Ao final do dia, pratique o ritual sugerido pelo céu: entregue seus medos e preocupações ao universo. Escreva seus sonhos, use a água como elemento de limpeza e sinta a leveza de começar do zero. A Lua Nova em Peixes nos ensina que a cura real vem de dentro para fora. Ao proteger seu campo vibracional e respeitar os limites do seu corpo, você se prepara para entrar no novo ano astrológico com força total. Respire fundo, perdoe-se e deixe a luz entrar.

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