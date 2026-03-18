ASTROLOGIA

Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)

Aprenda rituais simples para fortalecer sua imunidade energética

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 22:22

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, 18 de março, a saúde deixa de ser apenas uma questão física para se tornar um processo holístico profundo. Com a Lua Nova em Peixes, nosso campo energético está extremamente sensível e aberto para renovações. É o dia perfeito para iniciar tratamentos naturais, yoga ou terapias que conectem mente e corpo. Se você sentiu cansaço nos últimos dias, entenda que era o seu organismo se preparando para este renascimento. Hoje, o maior remédio é o descanso consciente e a nutrição da alma.



Signos como Áries, Libra e Leão precisam focar na regeneração. Para o ariano, a saúde mental é o ponto chave, pedindo meditação; para o libriano, tratamentos homeopáticos e yoga trazem equilíbrio; e para o leonino, é dia de transmutação e limpezas energéticas. Ouça o que os seus sintomas estão tentando comunicar. Muitas vezes, uma dor física é apenas um reflexo de uma emoção que não foi processada. Use a energia de Peixes para dissolver esses nós com suavidade.

Os signos no trabalho 1 de 12

O contato com o sagrado e com a natureza funciona como um verdadeiro fortalecedor imunológico hoje. Beber água com intenção, tomar um banho de ervas ou caminhar descalço na grama ajuda a aterrar a energia e acalmar os pensamentos. Peixes rege os pés e o sistema linfático, então massagear os pés ou fazer uma drenagem ajudará a liberar toxinas físicas e emocionais. Quando cuidamos da nossa aura, o corpo físico responde com uma vitalidade renovada e brilhante.

