BRASIL

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Um outro estabelecimento da mesma rede fechou as portas antes do Procon chegar

Maysa Polcri

Publicado em 18 de março de 2026 às 19:20

Insetos foram encontrados em cima de embalagens de alimentos Crédito: Divulgação

Dois supermercados da mesma rede foram autuados no Ceará após uma série de irregularidades graves serem identificadas durante fiscalização realizada na terça-feira (17). Um terceiro estabelecimento do grupo, localizado na cidade de Paraipaba, fechou as portas antes dos agentes do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) chegarem ao local.

No Luanda Mercadinho, na cidade de Paracuru, no litoral do Ceará, foram encontrados produtos refrigerados armazenados de forma inadequada, além de alimentos em condições impróprias para consumo e ambiente sem os padrões mínimos de higiene exigidos.

Já no Atacadão Luanda, na mesma cidade, a equipe constatou a exposição de frutas estragadas à venda, presença de alimentos deteriorados e insetos próximos aos produtos alimentícios.

Supermercados são autuados no Ceará 1 de 4

Os estabelecimentos foram formalmente autuados, e os produtos considerados impróprios foram retirados de circulação. Os responsáveis pelos supermercados poderão responder a processo administrativo e estão sujeitos à aplicação de sanções, incluindo multa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.