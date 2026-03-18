MÚSICA

Dilsinho e Lary lançam ‘Me Perdeu’ e cantor destaca força da artista no pagode

Parceria marca novo momento da cantora e reforça presença feminina no samba e pagode com faixa de apelo popular

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 23:15

Dilsinho e Lary lançam “Me Perdeu” e apostam em hit com refrão chiclete Crédito: Divulgação/Steffany Lima

A conexão entre Dilsinho e Lary saiu dos bastidores do pagode para ganhar os palcos e as plataformas digitais. Os artistas se uniram na faixa “Me Perdeu”, nova aposta do gênero, e celebram a parceria como um encontro natural entre admiração e afinidade musical.

Dilsinho não esconde o entusiasmo com o resultado e faz questão de destacar a relevância da cantora no cenário atual. “Estou feliz pra caramba. A Lary é uma compositora, uma cantora muito especial, com muita identidade musical e que acredita na verdade dela como artista”, afirmou.

Segundo o cantor, o nome de Lary já vinha ganhando força entre os pagodeiros antes mesmo da parceria. “Eu comecei a ouvir falar dela porque vários sucessos estavam aparecendo na voz de uma galera do pagode. Isso chamou minha atenção”, contou.

Lary faz temporada na Bahia 1 de 4

A aproximação entre os dois aconteceu de forma espontânea, a partir de amizades em comum e encontros criativos. “A gente começou a se conhecer, falar de música, compor junto e criou uma amizade muito legal”, completou.

Para Lary, o feat é resultado de uma conexão construída ao longo do tempo. “Sou muito fã dele. Já compusemos juntos e existe muita admiração. Quando ele topou participar, fiquei extremamente feliz, porque essa música é muito especial pra mim”, disse.

Dilsinho também reforçou que acompanha a trajetória da artista há mais tempo e acredita no potencial dela dentro do gênero. “Fico feliz de contribuir nesse momento da carreira dela. A Lary é uma artista que pode cantar e fazer o que quiser”, destacou.

Dilsinho 1 de 7

A faixa “Me Perdeu” chega com proposta leve e refrão marcante, apostando em forte identificação com o público. “É uma música chiclete, dessas que você ouve uma vez e já fica na cabeça. Tem uma energia boa, combina muito com ela”, avaliou o cantor.