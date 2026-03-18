Mãe de Lucas Lucco corta cabelo após diagnóstico de alopecia: ‘Tudo tem um propósito’

Felipe Sena
Publicado em 18 de março de 2026 às 21:52
A mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco, de 49 anos, emocionou os seguidores nesta quarta-feira (18), ao mostrar o corte de cabelo após ter sido diagnosticada com alopecia areata. A influenciadora compartilhou um texto de superação e coragem em seu perfil no Instagram, ressaltando o desapego dos cabelos.
“O processo segue e eu entendo que tudo tem um propósito”, escreveu no vídeo. “O processo segue. E dentro desse processo, hoje foi dia de desapegar. Não foi só sobre cortar o cabelo. Foi sobre soltar o que já não faz mais sentido carregar. Claro que não é fácil. Mas entendo que existem fases em que o desapego é necessário para continuar. Sigo com fé, coragem e o coração em paz. Um passo de cada vez✨”, escreveu na legenda da publicação.
Nas redes sociais, Karina falou sobre o tratamento em suas redes sociais. Ela contou que descobriu a doença há sete meses. "Estava no salão e o cabeleireiro visualizou a primeira falha. Formato arredondado e liso", detalhou.
A alopecia areata é uma doença autoimune crônica que causa a queda de cabelo, geralmente em placas arredondadas e lisas no couro cabeludo, barba ou corpo, sem cicatrizes. O sistema imunológico ataca os folículos capilares, sendo influenciado por fatores genéticos e estresse. O tratamento inclui corticosteroides imunossupressores e inibidores. Nas redes sociais, Karina tem compartilhado seu processo de tratamento, incluindo as mudanças na alimentação.