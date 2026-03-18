Mãe de Lucas Lucco corta cabelo após diagnóstico de alopecia: ‘Tudo tem um propósito’

Karina Lucco desapegou das madeixas e iniciou tratamento para a doença crônica

  Felipe Sena

Publicado em 18 de março de 2026 às 21:52

Karina Lucco abriu mão dos cabelos durante tratamento
Karina Lucco abriu mão dos cabelos durante tratamento Crédito: Reprodução | Instagram

A mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco, de 49 anos, emocionou os seguidores nesta quarta-feira (18), ao mostrar o corte de cabelo após ter sido diagnosticada com alopecia areata. A influenciadora compartilhou um texto de superação e coragem em seu perfil no Instagram, ressaltando o desapego dos cabelos.

“O processo segue e eu entendo que tudo tem um propósito”, escreveu no vídeo. “O processo segue. E dentro desse processo, hoje foi dia de desapegar. Não foi só sobre cortar o cabelo. Foi sobre soltar o que já não faz mais sentido carregar. Claro que não é fácil. Mas entendo que existem fases em que o desapego é necessário para continuar. Sigo com fé, coragem e o coração em paz. Um passo de cada vez✨”, escreveu na legenda da publicação.

Imagem - Em tratamento contra alopecia, Gretchen exibe novo visual com peruca

Em tratamento contra alopecia, Gretchen exibe novo visual com peruca

Imagem - Do emagrecimento radical à alopecia: veja mudanças de Maiara, da dupla com Maraisa, em 20 fotos

Do emagrecimento radical à alopecia: veja mudanças de Maiara, da dupla com Maraisa, em 20 fotos

Imagem - Gretchen desabafa após diagnóstico de alopecia: ‘Não tenho mais cabelo’

Gretchen desabafa após diagnóstico de alopecia: ‘Não tenho mais cabelo’

Nas redes sociais, Karina falou sobre o tratamento em suas redes sociais. Ela contou que descobriu a doença há sete meses. "Estava no salão e o cabeleireiro visualizou a primeira falha. Formato arredondado e liso", detalhou.

Karina Lucco tem compartilhado rotina de tratamento nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A alopecia areata é uma doença autoimune crônica que causa a queda de cabelo, geralmente em placas arredondadas e lisas no couro cabeludo, barba ou corpo, sem cicatrizes. O sistema imunológico ataca os folículos capilares, sendo influenciado por fatores genéticos e estresse. O tratamento inclui corticosteroides imunossupressores e inibidores. Nas redes sociais, Karina tem compartilhado seu processo de tratamento, incluindo as mudanças na alimentação.

Mais recentes

Imagem - Dilsinho e Lary lançam ‘Me Perdeu’ e cantor destaca força da artista no pagode

Dilsinho e Lary lançam ‘Me Perdeu’ e cantor destaca força da artista no pagode
Imagem - Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)

Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)
Imagem - Juju do Pix coloca 550 ml de silicone, mostra resultado e comemora: ‘Estou amando’

Juju do Pix coloca 550 ml de silicone, mostra resultado e comemora: ‘Estou amando’

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais