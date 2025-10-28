Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gretchen desabafa após diagnóstico de alopecia: ‘Não tenho mais cabelo’

Cantora também revelou que fez novos procedimentos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 20:05

Condição leva a queda de cabelo
Condição leva a queda de cabelo Crédito: Reprodução | Instagram

A dona do “Conga La Conga”, Gretchen chegou aos 66 anos, sempre se reinventando e entre um procedimento estético e estético, a artista faz da vida um livro aberto. Recentemente, Gretchen ganhou repercussão nas redes sociais após fazer uma nova harmonização facial, um tratamento nos glúteos, além de ter revelado o diagnóstico de alopecia, uma condição que causa a perda de cabelo.

Gretchen

Gretchen mostra 'novo rosto' após harmonização completa por Reprodução / Redes Sociais
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen e Esdras por Reprodução/Instagram
Gretchen por Reprodução
Gretchen e marido, Esdras de Souza por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen comenta motivo da saída de A Fazenda por Record
Gretchen expôs situação do cabelo por Reprodução
Gretchen revela alopecia por Redes sociais
Gretchen por Reprodução/Instagram
1 de 19
Gretchen mostra 'novo rosto' após harmonização completa por Reprodução / Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Gretchen choca ao exibir novo visual: 'Parece que está 20 anos mais nova'

Gretchen choca ao exibir novo visual: 'Parece que está 20 anos mais nova'

Imagem - Gretchen rebate críticas e alfineta seguidora: 'Mulheres recalcadas e frustradas não aprendem, né?'

Gretchen rebate críticas e alfineta seguidora: 'Mulheres recalcadas e frustradas não aprendem, né?'

Imagem - Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Em entrevista no programa “The Noite com Danilo Gentili”, que foi ao ar nesta segunda-feira (27), Gretchen falou sobre as críticas que recebe. “Já falaram mal, falaram bem e agora estão falando muito bem”, brincou.

Com humor e leveza, a cantora explicou que vê os cuidados estéticos como parte do autocuidado, além de ter comentado a respeito da propaganda que fez do filme “A Substância”. “Acho que temos que tratar desses assuntos sérios com leveza, porque tem gente que sofre com isso. Por exemplo, eu tenho alopecia. Não tenho mais cabelo, principalmente na parte da frente”, disse.

Já em relação aos procedimentos que veio fazendo na face nos últimos anos, Gretchen tem recebido mais elogios do que críticas, principalmente porque os tratamentos foram feitos de maneira a suavizar seu rosto, e menos invasivos, o que resultou em uma mudança drástica em sua aparência.

Leia mais

Imagem - Veja os temas de geopolítica que podem ser cobrados no Enem

Veja os temas de geopolítica que podem ser cobrados no Enem

Imagem - Touca de cetim: veja os benefícios do acessório para cabelo

Touca de cetim: veja os benefícios do acessório para cabelo

Imagem - 5 benefícios do damasco para a saúde

5 benefícios do damasco para a saúde

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - VÍDEO: Mulher vestida de noiva caminha em frente à cemitério e desperta curiosidade

VÍDEO: Mulher vestida de noiva caminha em frente à cemitério e desperta curiosidade
Imagem - Grávida, Lore Improta retorna à Salvador por causa de operação policial no Rio

Grávida, Lore Improta retorna à Salvador por causa de operação policial no Rio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada