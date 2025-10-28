CONFIRA

Gretchen desabafa após diagnóstico de alopecia: ‘Não tenho mais cabelo’

Cantora também revelou que fez novos procedimentos

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 20:05

Condição leva a queda de cabelo Crédito: Reprodução | Instagram

A dona do “Conga La Conga”, Gretchen chegou aos 66 anos, sempre se reinventando e entre um procedimento estético e estético, a artista faz da vida um livro aberto. Recentemente, Gretchen ganhou repercussão nas redes sociais após fazer uma nova harmonização facial, um tratamento nos glúteos, além de ter revelado o diagnóstico de alopecia, uma condição que causa a perda de cabelo.

Gretchen 1 de 19

Em entrevista no programa “The Noite com Danilo Gentili”, que foi ao ar nesta segunda-feira (27), Gretchen falou sobre as críticas que recebe. “Já falaram mal, falaram bem e agora estão falando muito bem”, brincou.

Com humor e leveza, a cantora explicou que vê os cuidados estéticos como parte do autocuidado, além de ter comentado a respeito da propaganda que fez do filme “A Substância”. “Acho que temos que tratar desses assuntos sérios com leveza, porque tem gente que sofre com isso. Por exemplo, eu tenho alopecia. Não tenho mais cabelo, principalmente na parte da frente”, disse.