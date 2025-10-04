ANTES X DEPOIS

Gretchen choca ao exibir novo visual: 'Parece que está 20 anos mais nova'

Cantora de 64 anos revelou detalhes do procedimento estético e recebeu elogios e comparações de internautas pelo resultado

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 10:45

Antes x Depois de Gretchen Crédito: Reprodução

Gretchen voltou a chamar atenção dos fãs ao exibir o resultado de seu novo procedimento estético. Aos 64 anos, a cantora revelou que se submeteu à aplicação de fios de silhouette, técnica feita com ácido polilático que promete efeito lifting e estimula a produção natural de colágeno, deixando o rosto mais firme e rejuvenescido.

Gretchen 1 de 19

“Meu rosto está mais fino e mais bonito, delicado e leve. O que eu coloquei no rosto foram fios de silhouette. Ficou lindo, né, gente? Também amei. Quero agradecer à doutora Cindy Alves por me dar um rosto leve e natural, que eu tanto queria”, contou a artista nas redes sociais.

O procedimento foi realizado na clínica Transformando Faces, em São Paulo, e o resultado recebeu elogios imediatos. Gretchen mostrou o antes e depois em vídeo e comemorou o novo visual, que definiu como mais harmonioso e natural.

Nas redes sociais, a transformação da cantora rapidamente virou assunto entre os fãs, que se mostraram surpresos com a mudança. “Chocada! A cara da Sheila Carvalho. Agora sim, acertou a mão”, comentou uma internauta. Outra escreveu: “Agora ela tá bonita. Finalmente acetou na mão, parece 20 anos mais nova”. Houve ainda quem brincasse com a nova fase estética da artista: “Demorou, mas engatou”.